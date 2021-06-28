تكات تحضير أصابع البسبوسة الذهبية في المنزل بسهولة

تحضير أصابع البسبوسة الذهبية، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير، وكثير من السيدات يردن معرفة الطريقة الصحيحة التي يتم بها طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل، والمكونات التي تستخدم في عمل هذه الطريقة، ويتم عملها في المنزل بنفس طريقة و طعم البسبوسة في محلات الحلويات الشهيرة، لذلك يبحث عنها الجميع لكي يتعرف عليها فهيا نتعرف على أصابع البسبوسة الشهية.تحضير أصابع البسبوسة الذهبية
يتم عمل البسبوسة على شكل أصابع، وذلك بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وطريقة تحضير سهلة، وسوف نتعرف عليها الآن.مكونات أصابع البسبوسة
- ربع كيلو جرام دقيق.
- مائة جرام دقيق سميد.
- ملعقتان سمن.
- ملعقتان زيت ساخن.
- ملعقة واحدة خميرة فورية.
- ذرة ملح.
- ملعقة واحدة سكر.
- مقدار ملعقة واحدة ينسون مطحون.
- ملعقة واحدة شمر مطحون.
- ثلاث أرباع كوب من الماء.
- زيت للقلي.
- شربات للتحلية.
- في وعاء عميق نضع المكونات الجافة معًا، ويتم تقليبهم بشكل جيد.
- نقوم بوضع ملعقتان من الزيت ونتركهم، ومن ثم نتركه يبرد.
- نضيف المكونات الجافة إلى الزيت ومعه ملعقة سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- نقوم بعجن المكونات باستخدام اليد أو العجان الكهربائي.
- نغطي العجين ونتركه لمدة ستون دقيقة.
- نقوم بتشكيلها على هيئة أصابع.
- نقوم بتغطيتها مرة ثانية ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة.
- يتم تحمير الأصابع في الزيت الساخن الغزير.
- نقوم بإخراجها من الزيت عندما يتغير لونها إلى الذهبي فاتح.
- يتم وضع أصابع البسبوسة في الشربات ويكون بارد وثقيل.
- نضعها في مصفاة لتصفية الشربات الزائد.
- تقدم ساخنة مع مشروب بارد أو مع الشاي.
- نضع كوبان من السكر في كوبين من الماء في وعاء معدني على النار.
- نتركه على النار حتى الغليان.
- بعد الغليان نضع عصيرة ليمونة
- نتركه لمدة ربع ساعة يغلي حتى يكون ثقيل.
- بعد ذلك نضع ذرة فانيليا حتى تعطي رائحة طيبة لأصابع البسبوسة.
- يجب في هذه الوصفة أن يكون الشربات بارد والبسبوسة ساخنة.
- يجب عدم ترك البسبوسة في الزيت حتى يكون لونها غامق، ولكن يكفي الحصول على لون ذهبي فاتح.
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تحضير أصابع البسبوسة الذهبية، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير، وكثير من السيدات يردن معرفة الطريقة الصحيحة التي يتم بها طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل، والمكونات التي تستخدم في عمل هذه الطريقة، ويتم عملها في المنزل بنفس طريقة و طعم البسبوسة في محلات الحلويات الشهيرة، لذلك يبحث عنها الجميع لكي يتعرف عليها فهيا نتعرف على أصابع البسبوسة الشهية.تحضير أصابع البسبوسة الذهبية
يتم عمل البسبوسة على شكل أصابع، وذلك بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وطريقة تحضير سهلة، وسوف نتعرف عليها الآن.مكونات أصابع البسبوسة
- ربع كيلو جرام دقيق.
- مائة جرام دقيق سميد.
- ملعقتان سمن.
- ملعقتان زيت ساخن.
- ملعقة واحدة خميرة فورية.
- ذرة ملح.
- ملعقة واحدة سكر.
- مقدار ملعقة واحدة ينسون مطحون.
- ملعقة واحدة شمر مطحون.
- ثلاث أرباع كوب من الماء.
- زيت للقلي.
- شربات للتحلية.
- في وعاء عميق نضع المكونات الجافة معًا، ويتم تقليبهم بشكل جيد.
- نقوم بوضع ملعقتان من الزيت ونتركهم، ومن ثم نتركه يبرد.
- نضيف المكونات الجافة إلى الزيت ومعه ملعقة سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- نقوم بعجن المكونات باستخدام اليد أو العجان الكهربائي.
- نغطي العجين ونتركه لمدة ستون دقيقة.
- نقوم بتشكيلها على هيئة أصابع.
- نقوم بتغطيتها مرة ثانية ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة.
- يتم تحمير الأصابع في الزيت الساخن الغزير.
- نقوم بإخراجها من الزيت عندما يتغير لونها إلى الذهبي فاتح.
- يتم وضع أصابع البسبوسة في الشربات ويكون بارد وثقيل.
- نضعها في مصفاة لتصفية الشربات الزائد.
- تقدم ساخنة مع مشروب بارد أو مع الشاي.
- نضع كوبان من السكر في كوبين من الماء في وعاء معدني على النار.
- نتركه على النار حتى الغليان.
- بعد الغليان نضع عصيرة ليمونة
- نتركه لمدة ربع ساعة يغلي حتى يكون ثقيل.
- بعد ذلك نضع ذرة فانيليا حتى تعطي رائحة طيبة لأصابع البسبوسة.
- يجب في هذه الوصفة أن يكون الشربات بارد والبسبوسة ساخنة.
- يجب عدم ترك البسبوسة في الزيت حتى يكون لونها غامق، ولكن يكفي الحصول على لون ذهبي فاتح.
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