ماسك الفازلين وبياض البيض: لشد وازالة التجاعيد من البشرة ماسك التحدي2021

يعتبر ماسك الفازلين وبياض البيض ، من واهم الماسكات التي تساعد في شد البشرة وازالة التجاعيد من اول استعمال وتحدي، ويعد ماسك التحدي من الوصفات الرهيبة والجديدة والفعالة جدا في شد وازالة التجاعيد نهائيا من البشرة وبمكونات طبيعية جدا دون مواد ضارة، ويمكن عمل اكثر من ماسك لشد وازالة التجاعيد من البشرة واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير ماسك الفازلين وبياض البيض الذي يساعد علي شد وازالة التجاعيد من البشرة من اول استعمال2021.

مكونات عمل ماسك الفازلين وبياض البيض لشد وازاله التجاعيد من البشرة

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل الماسك داخل المنزل بمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

معلقتين من الفازلين.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عثير الليمون.

معلقة من النشا.

ربع كوب من بياض البيض.

طريقة التحضير

سوف تعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بأحضار وعاء عميق ونقوم بوضع النشا وعليه ماء الورد ثم نضيف عصير الليمون. ثم نخلط جميع المكونات السابقة جيدا ثم نضيف الفازلين ونقلب جيدا ثم نضيف بياض البيض. ونقلبهم جيدا ونستمر في التقليب بشكل سريع حتي نحصل علي مزيج متجانس ولين.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم لكم طريقة استعمال الماسك في اقل وقت ممكن لاستخدام الماسك بشكل صحي ومفيد وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء جيد حتي يتم تنظيف الوجه جيد من اي دهون.

ثم نضع طبقة من الماسك علي الوجه بحيث نغطي جميع اجزاء البشرة بالماسك.

نتركه الماسك علي الوجه لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة.

ثم نغسل البشرة جيد بالماء ثم نستخدم مرطب لترطيب البشرة.

ونكرر العملية يوميا في المساء فقط لمدة شهر للحصول علي افضل نتيجة.

طريقة عمل ماسك يساعد علي تفتيح وتنعيم البشرة بخطوات سهلة جدا

سوف نتعرف علي مكونات وطريقة تحضير واستعمال الماسك في اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتنعيم البشرة بشكل كبير وفوري للغاية:-

مكونات:-

معلقتين من الفازلين.

معلقة من زيت اللوزز

معلقتين من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الارز المطحون.

معلقة من زيت الزيتون.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال:-