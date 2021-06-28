كيكة المج بنكهات مختلفة مثل الشوكولاتة واللوتس لتحلية سريعة

كيكة المج هي نوع من أنواع الكيك يتم تحضيرها وتسويتها كليًا باستخدام مج ويتم تسويتها في الميكروويف أو الفرن، وجاءت أهمية كيكة المج هذه الأيام نظرًا لأننا في فصل الصيف ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة نتكاسل عن صنع أصناف الحلويات التي تحتاج إلى الفرن، حيث يزيد من درجة حرارة المكان وهو ما لا نريده بالتأكيد، ولأن أنواع الكيك المختلفة تحتاج لبقائها في الفرن فترة ولإشعال الفرن قبل تسويتها بفترة، فلا نعتبرها الخيار الأمثل في الصيف، أما وصفتنا لليوم فهي كيكة وفي نفس الوقت لا يتسبب تحضيرها في ارتفاع درجة حرارة المكان، واخترت لكم نكهتين يحبهما الجميع هما نكهة الشوكولاتة ونكهة اللوتس، فلا تفوتوا هذه الوصفة. مقادير كيكة المج بالشوكولاتة 4 ملاعق كبيرة من دقيق متعدد الاستعمالات أو الخاص بأصناف الكيك.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة زيت.

3 ملعقة كبيرة حليب سائل.

فانيليا. الطريقة يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو والسكر جيدًا.

بعد ذلك يضاف الزيت والحليب السائل والفانيليا مع التقليب.

بعد ذلك يسكب الخليط في المج الذي تتم فيه التسوية.

مع ملاحظة أنه يمكن خلط المكونات في المج مباشرة.

توضع كيكة المج في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط.

وفي حال عدم توافر الميكروويف توضع في الفرن حوالي عشر دقائق.

تترك كيكة الشوكولاتة لتبرد قليلًا ثم تقدم للأكل وبالهناء والشفاء.

يمكن تزيينها بصوص شوكولاتة. مقادير كيكة المج بنكهة اللوتس 3 ملعقة كبيرة زبدة لوتس.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

3 ملعقة كبيرة حليب.

حبة بيض.

فانيليا.

3 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير تخفق البيضة مع الزيت والحليب والفانيليا، ثم يضاف إليها زبدة اللوتس مع استمرار الخفق.

بعدما تختلط المكونات يضاف الدقيق والسكر والبيكنج بودر مع التقليب.

تسكب المكونات في المج ويوضع في الميكروويف لمدة دقيقة.

تترك لتبرد قليلًا وتزين بزبدة اللوتس المذابة وبسكويت اللوتس.

ملحوظة مهمة: يجب التأكد من أن المج المستخدم في إعداد كيكة المج هو من النوع الحراري الذي يستحمل درجات الحرارة ويستخدم في الفرن والميكررويف. الوسوم

كيكة المج هي نوع من أنواع الكيك يتم تحضيرها وتسويتها كليًا باستخدام مج ويتم تسويتها في الميكروويف أو الفرن، وجاءت أهمية كيكة المج هذه الأيام نظرًا لأننا في فصل الصيف ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة نتكاسل عن صنع أصناف الحلويات التي تحتاج إلى الفرن، حيث يزيد من درجة حرارة المكان وهو ما لا نريده بالتأكيد، ولأن أنواع الكيك المختلفة تحتاج لبقائها في الفرن فترة ولإشعال الفرن قبل تسويتها بفترة، فلا نعتبرها الخيار الأمثل في الصيف، أما وصفتنا لليوم فهي كيكة وفي نفس الوقت لا يتسبب تحضيرها في ارتفاع درجة حرارة المكان، واخترت لكم نكهتين يحبهما الجميع هما نكهة الشوكولاتة ونكهة اللوتس، فلا تفوتوا هذه الوصفة. مقادير كيكة المج بالشوكولاتة 4 ملاعق كبيرة من دقيق متعدد الاستعمالات أو الخاص بأصناف الكيك.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة زيت.

3 ملعقة كبيرة حليب سائل.

فانيليا. الطريقة يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو والسكر جيدًا.

بعد ذلك يضاف الزيت والحليب السائل والفانيليا مع التقليب.

بعد ذلك يسكب الخليط في المج الذي تتم فيه التسوية.

مع ملاحظة أنه يمكن خلط المكونات في المج مباشرة.

توضع كيكة المج في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط.

وفي حال عدم توافر الميكروويف توضع في الفرن حوالي عشر دقائق.

تترك كيكة الشوكولاتة لتبرد قليلًا ثم تقدم للأكل وبالهناء والشفاء.

يمكن تزيينها بصوص شوكولاتة. مقادير كيكة المج بنكهة اللوتس 3 ملعقة كبيرة زبدة لوتس.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

3 ملعقة كبيرة حليب.

حبة بيض.

فانيليا.

3 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير تخفق البيضة مع الزيت والحليب والفانيليا، ثم يضاف إليها زبدة اللوتس مع استمرار الخفق.

بعدما تختلط المكونات يضاف الدقيق والسكر والبيكنج بودر مع التقليب.

تسكب المكونات في المج ويوضع في الميكروويف لمدة دقيقة.

تترك لتبرد قليلًا وتزين بزبدة اللوتس المذابة وبسكويت اللوتس.

ملحوظة مهمة: يجب التأكد من أن المج المستخدم في إعداد كيكة المج هو من النوع الحراري الذي يستحمل درجات الحرارة ويستخدم في الفرن والميكررويف.

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