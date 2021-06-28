طريقة عمل خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم بالكامل قبل الرفاف

خلطة العرائس المغربية ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها على الجسم قبل الزفاف حتى يصبح الجسم أبيض مثل الحليب، فهي خلطة جبارة تعطي العروسة ثقة في نفسها يوم زفافها، وتعمل الخلطة على تبييض الجسم وتفتيحه من أول استخدام، فكثير من الفتيات تحتاج لبعض الخلطات الطبيعية لتبييض أجسامهن قبل موعد الزفاف، لتحصل على بشرة بيضاء وصافية وخالية من العيوب، وتعمل الخلطة على تنعيم الجسم ومنحه ملمس ناعم مثل الحرير، ويتم عمل الخلطة بكل سهولة في المنزل بدل من شرائها من محلات العطارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم بالكامل قبل الزفاف بخطوات بسيطة من البيت. مكونات خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم مكونات خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم سوف نتعرف على مكونات الخلطة وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق من النشا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مقدار ملعقة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الحليب البودر. مقدار ملعق كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم بالكامل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بدهن الجسم بالكامل لمدة ساعة حتى تجف، ثم نفركها بواسطة اليد حتى نتخلص من بقايا الخلطة.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر واللوفة حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار.

كرري وضع الخلط كل يوم حتى موعد الزفاف حتى تحصلي على جسم أبيض مثل الحليب. كريم الحليب السحري لتبييض العرائس سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم السحري وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف عليه ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من زيت اللوز الحلو ونقلب الكريم جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بالاستحمام أول ثم ندهن الكريم على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف. ثم نقوم بغسل الجسم جيدًا بالماء وبعدها بدهن الجسم بالماء الورد حتى تفوح رائحة عطرية جميلة. الوسوم

خلطة العرائس المغربية ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها على الجسم قبل الزفاف حتى يصبح الجسم أبيض مثل الحليب، فهي خلطة جبارة تعطي العروسة ثقة في نفسها يوم زفافها، وتعمل الخلطة على تبييض الجسم وتفتيحه من أول استخدام، فكثير من الفتيات تحتاج لبعض الخلطات الطبيعية لتبييض أجسامهن قبل موعد الزفاف، لتحصل على بشرة بيضاء وصافية وخالية من العيوب، وتعمل الخلطة على تنعيم الجسم ومنحه ملمس ناعم مثل الحرير، ويتم عمل الخلطة بكل سهولة في المنزل بدل من شرائها من محلات العطارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم بالكامل قبل الزفاف بخطوات بسيطة من البيت. مكونات خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم مكونات خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم سوف نتعرف على مكونات الخلطة وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق من النشا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مقدار ملعقة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الحليب البودر. مقدار ملعق كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة العرائس المغربية لتبييض الجسم بالكامل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بدهن الجسم بالكامل لمدة ساعة حتى تجف، ثم نفركها بواسطة اليد حتى نتخلص من بقايا الخلطة.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر واللوفة حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار.

كرري وضع الخلط كل يوم حتى موعد الزفاف حتى تحصلي على جسم أبيض مثل الحليب. كريم الحليب السحري لتبييض العرائس سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم السحري وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف عليه ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من زيت اللوز الحلو ونقلب الكريم جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بالاستحمام أول ثم ندهن الكريم على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف. ثم نقوم بغسل الجسم جيدًا بالماء وبعدها بدهن الجسم بالماء الورد حتى تفوح رائحة عطرية جميلة.

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