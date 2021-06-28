سر طحينة الحاتي وطريقة عملها في البيت بأقل تكلفة ومذاق رائع

نقدم لكم سر طحينة الحاتي، تعتبر الطحينة من الأطباق التي تقدم بجانب الأطباق الرئيسية وخاصة المشويات فلا تخلو مائدة عليها أطباق مشاوي من سلطة الطحينة، كما تبحث كل سيدة على طريقة مضمونة وناجحة لتحضير الطحينة في المنزل مثل طحينة الحاتي، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية تحضير الطحينة في المنزل بطريق سهلة ومميزة.

نقدم لكم من خلال هذه المقالة سر طحينة الحاتي، حيث العديد من الناس يبحثون عن طريقة عملها ولذلك نقدمها لكم، تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد.

سر طحينة الحاتي

لعمل طحينة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة يجب إحضارة عدة مكونات وإتباع عدة خطوات، وهذه المكونات عبارة عن:

مكونات عمل سلطة طحينة الحاتي

عدد 2 رغيف من الفينو.

ربع كوب حليب.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 معلقة كبيرة من الطحينة البيضاء.

أولاً يجب أن نقوم بتقطيع العيش الفينو إلى الكثير من القطع الصغيرة.

ثم نقوم بوضع الخل والطحينة والحليب على قطع الفينو، ثم نقوم بتقليب الكل مع بعضهم حتي نجد في الأخر خليط متجانس.

نقوم بضرب الخليط في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم برش القليل من الفلفل الأسود والملح.

تكون لسلطة جاهزة عند التقليب جيداً.

طريقة التحضيرطريقة عمل الطحينة بسلطة الحمص

يوجد عدة طرق لعمل الطحينة، ومنها طريقة الطحينة بسلطة الحمص، ولتحضير هذه الوصفة يجب إتباع التالي:

كول كبير حمص منقوع في ماء لمدة 24 ساعة ونقوم بسلقه.

نقوم بتقطيع بصلة إلي قطع صغيرة جداً.

2 كوب من عصير الطماطم.

2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مقدار من الفلفل الأسود.

1 معلقة من الكزبرة مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

مقدار 2 معلقة كبيرة من الطحينة.

كمية من الملح.

مقدار معلقة من زيت الزيتون.

مقدار من عصير الليمون.

نقوم بوضع الحمص المسلوق وعصير الطماطم والبصل ونخلطهم جيداً.

ونضع بعد ذلك الفلفل الأسود والكزبرة والقدونس ونقلب.

نقوم بخلط الطحينة وعصير الليمون والملح والثوم المفروم وزيت الزيتون معاً.

وفي النهاية نقوم بخلط خليط الحمص وصلصة الطحينة جيداً وتصبح جاهزة.

مكونات الوصفةطريقة التحضير