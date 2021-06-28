ألذ طاجن ممكن تاكليه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بتوابل وخلطة تجنن

هناك طرق مختلفة ومتعددة في تحضير الدجاج ومن اهم هذه الطرق طاجن الفراخ بالبصل، يحتوي الدجاج علي نسبة عالية من البروتين الذي يسهم في الحفاظ علي صحة الإنسان وتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الكثير من الأمراض، طاجن الفراخ بالبصل من ألذ اطباق الفراخ مكوناته اقتصادية للغاية وموجودة في كل منزل يستطيع اي فرد تحضيرها خلال وقت قصير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات: دجاجة.

كيلو بصل.

فلفل الوان.

معلقة صغيرة من الفلفل الحار.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونه.

معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

معلقة صغيرة من الكاري.

ثلاث مكعبات من الزبدة.

أربع معالق كبيرة من الخل.

أربع معالق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة مم الملح الأبيض.

ثلاث اكواب من الماء. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل نحضر الدجاجة ونقوم بغسلها جيدا وبعدها نقوم بتقطيعها الي ثمان قطع يمكن اخلاء العضم منها او تركه.

نحضر وعاء متوسط ونضع به قطع الفراخ ونقوم بوضع كوب من الماء ومعلقة كبيرة من الملح الابيض واربع معالق كبيرة من الخل واربع معالق كبيرة من عصير الليمون ونقوم بتقليب قطع الدجاج في هذا الخليط.

نترك قطع الفراخ في الماء والملح والخل والليمون لمدة ساعة لكي تتخلص من جميع المواد الغير مرغوب فيها مثل الرائحة.

نضع حلة علي النار ونقوم بتقشير البصل ثم غسله وتقطيعه الي مكعبات ونضع البصل في الحلة وعليه رشة صغيرة من الملح الابيض لمدة دقيقة ثم نضع أربع مكعبات من الزبدة ونقوم بتقليب البصل علي نار هادئة لمدة ثلاث دقائق.

ننزل بقطع الدجاج علي مكعبات البصل ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق.

نقطع الفلفل الالوان الي مكعبات متوسطه وننزل بيه علي الفراخ والبصل.

نضع معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الفلفل الحار ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونستمر في التقليب لمدة دقيقة واحدة.

نضع ثلاثة اكواب من الماء علي البصل والدجاج ونقوم بتغطية الحلة نتركها لمدة عشر دقائق علي نار متوسطة.

نحضر طاجن ونضع به الفراخ بالبصل ونضعها في الفرن لمدة خمس دقائق.

يقدم طاجن الفراخ بالبصل ساخناً بجوار الأرز. الوسوم

هناك طرق مختلفة ومتعددة في تحضير الدجاج ومن اهم هذه الطرق طاجن الفراخ بالبصل، يحتوي الدجاج علي نسبة عالية من البروتين الذي يسهم في الحفاظ علي صحة الإنسان وتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الكثير من الأمراض، طاجن الفراخ بالبصل من ألذ اطباق الفراخ مكوناته اقتصادية للغاية وموجودة في كل منزل يستطيع اي فرد تحضيرها خلال وقت قصير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات: دجاجة.

كيلو بصل.

فلفل الوان.

معلقة صغيرة من الفلفل الحار.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونه.

معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

معلقة صغيرة من الكاري.

ثلاث مكعبات من الزبدة.

أربع معالق كبيرة من الخل.

أربع معالق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة مم الملح الأبيض.

ثلاث اكواب من الماء. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل نحضر الدجاجة ونقوم بغسلها جيدا وبعدها نقوم بتقطيعها الي ثمان قطع يمكن اخلاء العضم منها او تركه.

نحضر وعاء متوسط ونضع به قطع الفراخ ونقوم بوضع كوب من الماء ومعلقة كبيرة من الملح الابيض واربع معالق كبيرة من الخل واربع معالق كبيرة من عصير الليمون ونقوم بتقليب قطع الدجاج في هذا الخليط.

نترك قطع الفراخ في الماء والملح والخل والليمون لمدة ساعة لكي تتخلص من جميع المواد الغير مرغوب فيها مثل الرائحة.

نضع حلة علي النار ونقوم بتقشير البصل ثم غسله وتقطيعه الي مكعبات ونضع البصل في الحلة وعليه رشة صغيرة من الملح الابيض لمدة دقيقة ثم نضع أربع مكعبات من الزبدة ونقوم بتقليب البصل علي نار هادئة لمدة ثلاث دقائق.

ننزل بقطع الدجاج علي مكعبات البصل ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق.

نقطع الفلفل الالوان الي مكعبات متوسطه وننزل بيه علي الفراخ والبصل.

نضع معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الفلفل الحار ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونستمر في التقليب لمدة دقيقة واحدة.

نضع ثلاثة اكواب من الماء علي البصل والدجاج ونقوم بتغطية الحلة نتركها لمدة عشر دقائق علي نار متوسطة.

نحضر طاجن ونضع به الفراخ بالبصل ونضعها في الفرن لمدة خمس دقائق.

يقدم طاجن الفراخ بالبصل ساخناً بجوار الأرز.

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