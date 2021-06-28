بدون ماكينة ولا سويت إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام نهائياً

إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام، قد تعانى الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة العانة والإبط وقد تعانى من حدوث الألم في إزالة الشعر في هذه المناطق ولحل هذه المشكلة سيدتي سوف نقدم لكم وصفة سحرية لإزالة الشعر بدون أي الألم نهائياً . وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام أولاً نحضر كوب من الترمس المطحون ناعم جداً .

نضع الترمس المطحون في 3 أكواب من الماء الدافئ .

نتركه لمدة يوم كامل، ثم نضفى الترمس جيداً ونأخذ الماء ونضعه في زجاجة بخاخ .

ثم نترك الترمس لمدة يوم كامل في مكان بارد .

وبعد ذلك نرش ماء الترمس على المناطق التي يتم إزالة الشعر منها قبل إزالته بالطريقة المعتادة سواء بالسويت أو الحلاقة .

منها قبل إزالته بالطريقة المعتادة سواء بالسويت أو الحلاقة . سوف تلاحظين إنه لا يوجد أي اللام في إزالة الشعر .

كما يجب رش الترمس مرة أخري بعد إزالة الشعر حتى يقلل من ظهور الشعر مرة أخري .

كما يجب تكرار هذه الوصفة 3 أيام متتالية ونتركه على الجلد لمدة ربع ساعه .

سوف تلاحظين الفرق في عدم ظهور الشعر بالتدريج ولكن يجب أن نكرر هذه الخطوة بعد ظهور الشعر لمدة 4-5 مرات . وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام وصفة الخميرة في إزالة الشعر بدون الألم . أولاً نحضر وعاء ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من الخميرة ونضع معهم 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد .

ونضيف إليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نوزع الخميرة على جميع المناطق المراد نزع الشعر منها ونتركه على البشرة حتى يجف تماماً .

ثم نغسل الخميرة بالماء البارد ونقوم بنزع الشعر بالطريقة المعتادة، وسوف تلاحظين إنه لا يوجد أي الألم في نزع الشعر .

ويجب الاستمرار على هذه الوصفة في كل عملية نزع الشعر وسوف تلاحظين الفرق في عدم حدوث أي الألم . وصفة ماسك البيض لإزالة شعر الوجه نحضر وعاء ونضع به بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من السكر ونضيف اليهم ½ ملعقة من دقيق الذرة .

ونقلبهم جيداً ثم نوزع الماسك على الوجه كله، ونتركه حتى يجف تماماً .

ثم ننزع الماسك من الوجه وسوف تلاحظين خروج الشعر من الوجه ولكن بدون أي الألم نهائياً .

ولكى تحصلي على أكثر نتيجة فعالة في إزالة الوجه يجب استخدام مرة كل أسبوعين للحصول على نتيجة مضمونة وفعالة . وصفة الخميرة في إزالة الشعر بدون الألم .وصفة ماسك البيض لإزالة شعر الوجه الوسوم

إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام، قد تعانى الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة العانة والإبط وقد تعانى من حدوث الألم في إزالة الشعر في هذه المناطق ولحل هذه المشكلة سيدتي سوف نقدم لكم وصفة سحرية لإزالة الشعر بدون أي الألم نهائياً . وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام أولاً نحضر كوب من الترمس المطحون ناعم جداً .

نضع الترمس المطحون في 3 أكواب من الماء الدافئ .

نتركه لمدة يوم كامل، ثم نضفى الترمس جيداً ونأخذ الماء ونضعه في زجاجة بخاخ .

ثم نترك الترمس لمدة يوم كامل في مكان بارد .

وبعد ذلك نرش ماء الترمس على المناطق التي يتم إزالة الشعر منها قبل إزالته بالطريقة المعتادة سواء بالسويت أو الحلاقة .

منها قبل إزالته بالطريقة المعتادة سواء بالسويت أو الحلاقة . سوف تلاحظين إنه لا يوجد أي اللام في إزالة الشعر .

كما يجب رش الترمس مرة أخري بعد إزالة الشعر حتى يقلل من ظهور الشعر مرة أخري .

كما يجب تكرار هذه الوصفة 3 أيام متتالية ونتركه على الجلد لمدة ربع ساعه .

سوف تلاحظين الفرق في عدم ظهور الشعر بالتدريج ولكن يجب أن نكرر هذه الخطوة بعد ظهور الشعر لمدة 4-5 مرات . وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله بدون أي اللام وصفة الخميرة في إزالة الشعر بدون الألم . أولاً نحضر وعاء ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من الخميرة ونضع معهم 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد .

ونضيف إليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نوزع الخميرة على جميع المناطق المراد نزع الشعر منها ونتركه على البشرة حتى يجف تماماً .

ثم نغسل الخميرة بالماء البارد ونقوم بنزع الشعر بالطريقة المعتادة، وسوف تلاحظين إنه لا يوجد أي الألم في نزع الشعر .

ويجب الاستمرار على هذه الوصفة في كل عملية نزع الشعر وسوف تلاحظين الفرق في عدم حدوث أي الألم . وصفة ماسك البيض لإزالة شعر الوجه نحضر وعاء ونضع به بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من السكر ونضيف اليهم ½ ملعقة من دقيق الذرة .

ونقلبهم جيداً ثم نوزع الماسك على الوجه كله، ونتركه حتى يجف تماماً .

ثم ننزع الماسك من الوجه وسوف تلاحظين خروج الشعر من الوجه ولكن بدون أي الألم نهائياً .

ولكى تحصلي على أكثر نتيجة فعالة في إزالة الوجه يجب استخدام مرة كل أسبوعين للحصول على نتيجة مضمونة وفعالة . وصفة الخميرة في إزالة الشعر بدون الألم .وصفة ماسك البيض لإزالة شعر الوجه

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