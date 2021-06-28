تخلص من التهابات الحلق المزعجة نهائيا بحيل منزلية بسيطة

التهابات الحلق من الأعراض المزعجة والتي تكون بسبب الأمراض الموسمية التي نتعرض إليها كثيرا بسبب تقلبات المناخ وتغير الفصول، ومن أشهر هذه الأمراض هي نزلات البرد والإنفلونزا التي تعدي في كثير من الأحيان إلى التهابات في الحلق، فالتهاب الحلق من الإصابات المؤلمة والمزعجة التي تصاب الشخص عند تعرضه للأمراض السابقة، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أعراض وأسباب الإصابات بالتهابات الحلق وطرق العلاج في المنزل.

آلام في الرأس مصاحبة لصداع.

ارتفاع درجة الحرارة.

ألم في منطقة البلعوم، مصاحب لألم عن البلع.

ظهور احمرار في الحلق واللوزتين.

تحدث التهابات الحلق بسبب العديد من العوامل، ومن أهم أسباب الإصابة بالتهابات الحلق هي:

الحساسية بسبب الغبار.

التهابات اللوزتين.

الالتهابات البكتيريا والفيروسات وبكتيريا الحلق المزعجة.

الهواء الملوث، والمواد الكيميائية والدخان والمهيجات المختلفة.

التنفس عن طريق الفم للهواء الجاف.

يمكن علاج التهابات الحلق بشكل عام في المنزل وبكل سهولة وبدون الحاجة للذهاب إلى الطبيب أو حتى أخذ أدوية المضادات الحيوية التي تؤدي الي ضعف المناعة، أما طرق العلاج هي:

يتم الغرغرة بالماء والملح الساخن مرة كل ساعتين في اليوم.

استنشاق البخار حيث يعمل البخار التخلص من المخاط العلق في منطقة الحلق.

شرب المشروبات الساخنة مثل القرفة مع القليل من الفلفل الأسود.

تناول العسل والليمون وبعض خل التفاح وذلك لقدرة الليمون في التخلص من أي مخاط عالق في الحلق، وكذلك يعمل خل التفاح كمضاد للبكتيريا التي تعمل في التخلص من التهابات الحلق.

وصفات طبيعية لعلاج ألتهاب الحلق

عصير الليمون لعلاج ألتهاب الحلق

يحتوي عصير الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة القوية والتي يمكن أن تحارب الالتهابات وتزيد من إفراز اللعاب من الجسم، مما يساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة، جرب شرب كوب من خلط عصير الليمون والماء الدافئ والقليل من العسل معا.

مشروب الزنجبيل لعلاج ألتهاب الحلق

الزنجبيل له فوائد مضادة للبكتيريا والالتهابات ويساعد أيضا في تخفيف التهاب الحلق، لقد أكتشفت الأبحاث أن مشروب الزنجبيل يمكن أن يقضي على البكتيريا والفيروسات التي تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك يساعد مشروب الزنجبيل في التقليل من الالتهابات لدى مرضى السل.

علاج التهاب الخلق بالسوائل الدافئة

يمكن أن تساعد السوائل الدافئة مثل شاي البابونج وعصير الليمون مضاف إليه العسل في تخفيف التهاب الحلق.

تساعد هذه السوائل الدافئة أيضا في تحسين إزالة المخاط وبالتالي يقلل من أعراض الاحتقان والحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر مهم عند علاج الاحتقان في الحلق.

مشروب القرفة لعلاج التهاب الحلق

تحتوي القرفة على عناصر عالية من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا والتي قد تساعد في خفض أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكذلك التخفيف من أعراض التهاب الحلق المزعجة.

يمكنك استخدام المكونات التالية لشرب مشروب القرفة أو صنع حليب اللوز والقرفة للحصول على المزيد من الفوائد.

واحد كوب حليب لوز

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة وملعقة كبيرة قرفة

طرف ملعقة صغيرة صودا الخبز

لعمل مشروب حليب اللوز والقرفة، اخلطي القرفة وصودا الخبز في قدر، ثم أضيفي حليب اللوز واخلطيهم مرة أخرى، سخني المزيج حتى يبدأ في الغليان، ثم ارفعيه عن النار وقدميه مع العسل للتحلية.