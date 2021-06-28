كيك شوكولاته بالزبادي مع صوص شوكولاته انسيابي لامع أصنعي كيك الزبادي بالبيت

أحلى كيك شوكولاته بصوص لامع خفيفة بالزبادي فرحي ولادك وأسرتك، حلويات الكيك والتورت والجاتوهات وغيرها من تلك الأنواع يحبها الكبار والصغار وتشتهر الكثير من المحلات الكبرى في بيعها بأكثر من طريقة وطعم، ولكننا اليوم جمعنا لك أشهى أنواع الكيك بالشوكولاته التي تعد من أفخم حلويات ويمكن أن تعد في حفلات وأعياد الميلاد والأفراح لإنها يوضع عليها صوص لامع من شوكولاته وكريمة له شكل جذاب وطعم لا يقاوم، ويرجع السر في عمل كيك شوكولاته هشة مرتفعة هو إضافة الزبادي لها أو يمكن إضافة ربع كوب من مشروب غازي صودا فيجعل قوامها هش جدا مثل التورت والكعك من دون خفق كثيرا كالمعتاد، والشوكولاته تعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية لكل من يتناولها كما إنها تعطي الجسم الطاقة والحيوية التي يحتاج لها، وسنقدم لكم افضل طريقة لعمل كيك شوكولاته فاخرة وأبهري بها أسرتك.

كوب ونصف الكوب من دقيق حلويات المغلف. عدد 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة نشا أبيض. نصف كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الزبدة طرية. نصف كوب من الحليب بحرارة المطبخ. عدد 2 بيضة كبيرة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيليا. ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة ذوبان.

عدد 2 كوب حليب كامل الدسم. نصف كوب سكر. 2 ملعقة كبيرة دقيق. عدد 3 ملاعق كبيرة كاكاو. ملعقة ونصف ملعقة نشا. عدد 3 ملاعق كبيرة زبدة. نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

لعمل الكيك أولا يتم خلط مكونات في الخلاط بوضع كل من السكر والزبدة والحليب والبيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا إلى أن يذوب السكر تماما مع الاستمرار في الخلط لمدة 4 دقائق.

ثم يوضع الدقيق والنشا والكاكاو والبيكنج بودر بعد نخله وعليها رشة الملح وتقلب جيدا.

ثم يتم وضع خليط السائل مع خليط دقيق ويقلب كل مكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم يمكن وضع أي مكون من مكونات رفع الكيك السحرية.

فيمكن وضع ربع كوب من مشروب غازي صودا، أو ربع كوب ماء مغلي، أو مع مكونات سائلة نستبدل الحليب بالزبادي.

فكل تلك مكونات رافعه لقوام الكيك وتجعله هش مرتفع مثل كعك أعياد الميلاد، ثم يقلب المزيج ويصب في صينية من ألومنيوم مدهونة.

يسخن الفرن على حرارة عالية 200 مئوية وعندما يسخن جدا تدخل الكيك الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما.

عندما تخرج من الفرن تترك الكيك إلى أن تبرد تماما وتسقى بربع كوب من حليب وضيفي عليه ربع ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام والقليل من سكر.

وتدخل الكيك بعد تسقية إلى الثلاجة حتى تتماسك وتكون جاهزة للتزيين، يضاف عليها بعد ساعة صوص شوكولاته وعليها برش شوكولاته وتدخل ثلاجة مرة ثانية لمدة ساعة.

تخلط كل مكونات الصوص في وعاء الخلاط مع بعضها ما عدا الزبدة.

ثم تصب المكونات في وعاء على النار وترفع مع تقليب المستمر حتى الحصول على مزيج كريمي سميك قليلا.

ثم يضاف عليها الزبدة وتترك حتى تبرد تماما وتدخل الثلاجة وتغطى بكيس حتى لا تكون قشرة على الوجه.

ثم يخفق بعد أن تبرد بالمضرب الكهربائي وتعود إلى شكل كريمي مرة أخرى وتصب على الكيك وتقدم باردة.

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كيك زبادي من أسهل وأنجح أنواع الكيك لأن زبادي من مكونات رافعة الكيك وتجعله هش، ومن وصفات حلويات السهلة سريعة وتحضر في حوالي ساعة ويمكن لمبتدأت المطبخ صنعها بدون قلق من فشلها مع أتباع خطوات التجهيز والصنع.

عبوة من لبن زبادي أو كوب. كوب ونصف الكوب من دقيق. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ربع كوب زيت نباتي. 1/3 كوب من ساخن جدا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 6 ملاعق صغيرة زبدة. 2/3 كوب كاكاو خام. 2 كوب من السكر. رشة صغير ملح.

مكونات كيك الزبادي بالشوكولاتة