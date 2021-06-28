لأول مرة فرد الشعر الخشن بملعقة نشا هتحولي شعرك لخيوط حرير في دقائق

لأول مرة فرد الشعر الخشن بملعقة نشا، هل تعلمين أنه بإمكانك تحويل شعرك الخشن إلى شعر ناعم وأملس باستخدام مواد طبيعية فقط، فكما نعلم جميعاً فإن مواد الفرد الموجودة في الوقت الحاضر، جميعها مواد كيميائية مضرة جداً للشعر، لذلك نقدم لكم مادة طبيعية سحرية ومتوفرة في كل منزل وهذه المادة هي النشا، حيث يمكن استعمال النشا بأكثر من طريقة لفرد الشعر.

لأول مرة فرد الشعر الخشن بملعقة نشا

أبسط هذه الطرق هي استخدام النشا مع الماء فقط، حيث يتم خلط نصف كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من الماء الفاتر وملعقة كبيرة من الماء الساخن، وبعدها يتم التقليب حتى نحصل على خليط كثيف بعض الشيء، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيداً، ثم يتم توزيع زيت الزيتون أو جوز الهند على الخصلات الشعر بالكامل وبعدها يتم تجفيف الشعر بعض الشيء بالاعتماد على مجفف الشعر.

وبعد ذلك نقسم الشعر ونوزع على كل قسم خليط النشا والماء، ثم نغطي الشعر بفوطة جافة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء فقط، أو يمكن خلط القليل من الشامبو الطب مع الماء وغسل الشعر جيداً حتى يتم التخلص من أثار النشا، وبعد ان يجف الشعر نلاحظ تغيير كبير في شكله وملمسه.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالنشا

كما يمكن استخدام النشا بطريقة أخرى، يتم فيها خلط نصف كوب من النشا مع ربع كوب من زيت اللوز او زيت جوز الهند، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط ويتم الخلط جيداً، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على شعر بعد غسله وتجفيفه ويتم تغطية الشعر، وبعد مرور ساعتين يتم غسل الشعر بالماء والقليل من الشامبو الطبي وبعد ان يجف نحصل على نتيجة مرضية.

طريقة عمل كريم لفرد الشعر

يمكن إضافة الطماطم إلى النشا حتى يتم فرد الشعر، حيث يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا في الخلاط، وبعد ذلك نضيف حبة متوسطة من الطماطم إلى الخلاط ثم نقوم بالخلط جيداً، وعدها نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونعيد الخلط.