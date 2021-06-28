إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين من الجذور بدون ألم في ثواني دون رجوعة مرة أخري

إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين، شعر الجسم الزائد من أكثر الأشياء التي تشغل تفكير المرأة دائمًا سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة في السن ولكنه يسبب القلق كثيرًا وذلك لأن أغلب طرق إزالة الشعر إما أن تسبب ألمًا لهن أو أنه تكون غالية في السعر ولا تكون مناسبة للعديد من النساء، لذلك ننصحك بمتابعة مقالنا اليوم من أجل أن تستفيدي بالوصفات الطبيعية التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة من دون تكلفة عالية في الثمن أو حدوث أي ألم في الجسم.إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين
الفازلين من أكثر المواد الطبية التي يمكن استخدامها بآمان تام على البشرة أو الشعر أو ما يخص الجسم بصفة عامة فبجانب الترطيب القوي الذي يفيد الجسم به فهو أيضًا يساعد على إزالة الشعر منه.
مكونات الوصفة:
- القليل من الفازلين.
- 2 ملعقة من الكركم الناعم.
- عدد 2 ملعقة من الحمص الناعم.
خطوات إعداد الوصفة
- قومي بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضهم البعض جيدًا.
- ابدأي بفرد المزيج على شعرك ولكن انتبهي ليكون الفرد مع اتجاه نمو شعر الجسم.
- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.
- الآن قومي بنزع الخليط من جسمك مع عكس اتجاه نمو الشعر.
- ستلاحظين نزع كل الشعر من جسمك وحتى الشعر الوبري الصغير.
- يجب عليك تكرار استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة.
مكونات الوصفة :
- عدد 2 ملعقة كبار من السكر البني.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض.
خطوات إعداد الوصفة
- القيام أولًا بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض حتى تمام التجانس.
- ضعي الخليط في وعاء مناسب وارفعيه على نار متوسطة إلى أن يغلى جيدًا.
- عندما يتحول لون الخليط السابق إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار أسفله لبضعة دقائق.
- اتركي الخليط جانبًا حتى يهدأ ولايكون ساخن على البشرة.
- ابدأي باستخدام الخليط على الجسم مع اتجاه نمو الشعر.
- قومي بنزع الخليط مع عكس اتجاه نمو الشعر.
- قومي بشطف المنطقة وترطيبها جيدًا بعد الانتهاء.
الوسوم
إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين، شعر الجسم الزائد من أكثر الأشياء التي تشغل تفكير المرأة دائمًا سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة في السن ولكنه يسبب القلق كثيرًا وذلك لأن أغلب طرق إزالة الشعر إما أن تسبب ألمًا لهن أو أنه تكون غالية في السعر ولا تكون مناسبة للعديد من النساء، لذلك ننصحك بمتابعة مقالنا اليوم من أجل أن تستفيدي بالوصفات الطبيعية التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة من دون تكلفة عالية في الثمن أو حدوث أي ألم في الجسم.إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين
الفازلين من أكثر المواد الطبية التي يمكن استخدامها بآمان تام على البشرة أو الشعر أو ما يخص الجسم بصفة عامة فبجانب الترطيب القوي الذي يفيد الجسم به فهو أيضًا يساعد على إزالة الشعر منه.
مكونات الوصفة:
- القليل من الفازلين.
- 2 ملعقة من الكركم الناعم.
- عدد 2 ملعقة من الحمص الناعم.
خطوات إعداد الوصفة
- قومي بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضهم البعض جيدًا.
- ابدأي بفرد المزيج على شعرك ولكن انتبهي ليكون الفرد مع اتجاه نمو شعر الجسم.
- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.
- الآن قومي بنزع الخليط من جسمك مع عكس اتجاه نمو الشعر.
- ستلاحظين نزع كل الشعر من جسمك وحتى الشعر الوبري الصغير.
- يجب عليك تكرار استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة.
مكونات الوصفة :
- عدد 2 ملعقة كبار من السكر البني.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض.
خطوات إعداد الوصفة
- القيام أولًا بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض حتى تمام التجانس.
- ضعي الخليط في وعاء مناسب وارفعيه على نار متوسطة إلى أن يغلى جيدًا.
- عندما يتحول لون الخليط السابق إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار أسفله لبضعة دقائق.
- اتركي الخليط جانبًا حتى يهدأ ولايكون ساخن على البشرة.
- ابدأي باستخدام الخليط على الجسم مع اتجاه نمو الشعر.
- قومي بنزع الخليط مع عكس اتجاه نمو الشعر.
- قومي بشطف المنطقة وترطيبها جيدًا بعد الانتهاء.
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