في أقل من ساعة بملعقة حنة تخلصي من شيب الشعر والشيب المبكر نهائيا وللابد

من المعروف أن الشعر هو تاج للمرأة الذي تتزين به دائما وغالبا يكون هو السبب في سعادتها، ولكن مع التقدم في السن يحدث تغير للون شعرها من اللون الأسود الطبيعي إلي اللون الأبيض أو الرمادي، وهذا اللون عندما يبدأ بالظهور حتي لو كان نسبة بسيطة جدا فقد يسبب هذا إلي حدوث اكتئاب وازعاج لدي أي إمرأة، وهذا يحدث بالتحديد عندما يكون ظهوره في سن مبكر في العشرينيات مثلا، لذلك يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها وتريد التخلص منه في أسرع وقت ممكن، ولابد من أن نعرف سبب ظهور الشعر الأبيض ومشكلة الشيب فوجدنا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو العوامل الوراثية، ومن الممكن أيضا أن يكون سبب ظهوره هو التعرض لضغوطات أو مايفسر هذا بالحالة النفسية أو كثرة المشاكل والضغط النفسي، خلطة علاج الشيب بالحناء خلطة علاج الشيب بالحناء المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

كوبان من الشاي الأسود المنقوع.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة المطحونة.

نصف كوب صغير من الزيت. طريقة التحضير نقوم بتحضير إناء يفضل أن يكون إناء زجاجي ويتم وضع مسحوق الحناء به، ثم نقوم بوضع خل التفاح ومسحوق القرفة المطحونة، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها وبعد ذلك نبدأ بإضافة كوبان من الشاي الأسود المنقوع ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب لكي يتكون خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع غطاء بلاستيكي علي هذا الإناء ونتركه حوالي عشر ساعات أو أكثر.

إذا كنتي ترغبين في الحصول علي لون أحمر للحناء قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

قبل وضع الحناء علي الشعر يتم وضع كمية من الزيت علي الرأس والأذن حتي لا يتساقط خليط الحناء علي الرأس وتكون بها لون بني.

ثم يتم تقسيم الشعر بإستخدام مشط ونقوم بوضع خليط الحناء علي الشعر بأكمله، ونضع بكثرة من هذا الخليط علي المناطق التي يوجد بها شعر أبيض أكثر.

قومي بترك الحناء علي الشعر لمدة نصف ساعة تقريبا، بعد ذلك يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ثم يتم غسله مرة أخري بإستخدام الشامبو. طريقة التحضير الوسوم

من المعروف أن الشعر هو تاج للمرأة الذي تتزين به دائما وغالبا يكون هو السبب في سعادتها، ولكن مع التقدم في السن يحدث تغير للون شعرها من اللون الأسود الطبيعي إلي اللون الأبيض أو الرمادي، وهذا اللون عندما يبدأ بالظهور حتي لو كان نسبة بسيطة جدا فقد يسبب هذا إلي حدوث اكتئاب وازعاج لدي أي إمرأة، وهذا يحدث بالتحديد عندما يكون ظهوره في سن مبكر في العشرينيات مثلا، لذلك يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها وتريد التخلص منه في أسرع وقت ممكن، ولابد من أن نعرف سبب ظهور الشعر الأبيض ومشكلة الشيب فوجدنا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو العوامل الوراثية، ومن الممكن أيضا أن يكون سبب ظهوره هو التعرض لضغوطات أو مايفسر هذا بالحالة النفسية أو كثرة المشاكل والضغط النفسي، خلطة علاج الشيب بالحناء خلطة علاج الشيب بالحناء المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

كوبان من الشاي الأسود المنقوع.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة المطحونة.

نصف كوب صغير من الزيت. طريقة التحضير نقوم بتحضير إناء يفضل أن يكون إناء زجاجي ويتم وضع مسحوق الحناء به، ثم نقوم بوضع خل التفاح ومسحوق القرفة المطحونة، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها وبعد ذلك نبدأ بإضافة كوبان من الشاي الأسود المنقوع ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب لكي يتكون خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع غطاء بلاستيكي علي هذا الإناء ونتركه حوالي عشر ساعات أو أكثر.

إذا كنتي ترغبين في الحصول علي لون أحمر للحناء قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

قبل وضع الحناء علي الشعر يتم وضع كمية من الزيت علي الرأس والأذن حتي لا يتساقط خليط الحناء علي الرأس وتكون بها لون بني.

ثم يتم تقسيم الشعر بإستخدام مشط ونقوم بوضع خليط الحناء علي الشعر بأكمله، ونضع بكثرة من هذا الخليط علي المناطق التي يوجد بها شعر أبيض أكثر.

قومي بترك الحناء علي الشعر لمدة نصف ساعة تقريبا، بعد ذلك يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ثم يتم غسله مرة أخري بإستخدام الشامبو. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أقل من ساعة بملعقة حنة تخلصي من شيب الشعر والشيب المبكر نهائيا وللابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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