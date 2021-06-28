أسهل طريقة لعمل العيش الفينو الهش في المنزل بلونه الذهبي وطعمه اللذيذ

يعتبر اعداد العيش الفينو من الوصفات التي تلجأ اليها ربات المنزل مع قدوم دخول المدارس أو موسم الصيف والسفر والخروجات والنوادي، فيكون بامكانها اعداد الساندويتشات في اي وقت لأن ربة المنزل تقوم بأعداد كمية من العيش الفينو في المنزل والأحتفاظ بها في الفريزر، وتخرجها عند الحاجه لعمل اي سندويتشات في اي وقت وما عليها إلا ان تخرجه من الفريزر وتتركه قليلا حتى تحضر الحشو، وتعد اجمل ساندوتش في اي وقت لنادي او علي حمام السباحة اوعلى الشواطئ. طريقة عمل العيش الفينوفي المنزل المكونات كيلوغرام وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر أو محسّن الخبز.

ملعقتان من الزيت. ملعقة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب السائل أو البودرة “الأفضل استخدام البودرة”.

ربع ملعقة من الملح.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الماء أو أكثر طريقة التحضير تذوب الخميرة والسكر في وعاء صغير بالماء الدافئ لتحفيزالخميرة.

يُضاف خليط الخميرة إلى الدقيق ويُضاف مسحوق الخبز أو مُحسِّن الخبز والزيت والحليب والملح والزبدة.

اعجني بيديك وأضيفي الماء تدريجيًا لعجنها في عجينة لزجة سهلة التشكيل وقليلاً الالتصاق، اعجني لمدة خمس دقائق على الأقل.

غلفي العجينة بالنايلون واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تكبر. قسمي العجين إلى كرات متساوية ورشيها بالدقيق حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

لفي كل عجين على شكل دائرة بسمك سنتيمتر واحد، وضعي دائرة حول كل عجين في اسطوانة، واقفل الحواف بيديك ، ثم ضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة ، واتركها لمدة نصف ساعة حتى تكبر.

استخدمي الحليب أو صفار البيض الممزوج بنصف ملعقة كبيرة من الحليب لتليين الوجه.

تُخبز على حرارة 200 درجة مئوية حتى يتغير لونها. طريقة أخري لعمل عيش الفينو المكوّنات نصف كيلوغرام من الدقيق.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب من الماء “للعجن”.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير نخلط السكر مع نصف كمية الدقيق والزيت والماء، وسخني الخليط بالناربرده قليلاً.

ثم ضعيه في خلاط كهربائي، وأضيفي الخميرة والطحين المتبقي واخلطيهم جيدًا باستخدام خطاف العجين.

وضعي العجينة جانبًا حتى ترتفع، ثم اعصريها في أصابعك، واستخدمي السكين لرسم خطوط على سطح العجين حتى ترتفع مرة أخرى

ضعي الخبز في الفرن الساخن حتى ينضج تماماً، ثم قومي بتقديمه. الوسوم

يعتبر اعداد العيش الفينو من الوصفات التي تلجأ اليها ربات المنزل مع قدوم دخول المدارس أو موسم الصيف والسفر والخروجات والنوادي، فيكون بامكانها اعداد الساندويتشات في اي وقت لأن ربة المنزل تقوم بأعداد كمية من العيش الفينو في المنزل والأحتفاظ بها في الفريزر، وتخرجها عند الحاجه لعمل اي سندويتشات في اي وقت وما عليها إلا ان تخرجه من الفريزر وتتركه قليلا حتى تحضر الحشو، وتعد اجمل ساندوتش في اي وقت لنادي او علي حمام السباحة اوعلى الشواطئ. طريقة عمل العيش الفينوفي المنزل المكونات كيلوغرام وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر أو محسّن الخبز.

ملعقتان من الزيت. ملعقة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب السائل أو البودرة “الأفضل استخدام البودرة”.

ربع ملعقة من الملح.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الماء أو أكثر طريقة التحضير تذوب الخميرة والسكر في وعاء صغير بالماء الدافئ لتحفيزالخميرة.

يُضاف خليط الخميرة إلى الدقيق ويُضاف مسحوق الخبز أو مُحسِّن الخبز والزيت والحليب والملح والزبدة.

اعجني بيديك وأضيفي الماء تدريجيًا لعجنها في عجينة لزجة سهلة التشكيل وقليلاً الالتصاق، اعجني لمدة خمس دقائق على الأقل.

غلفي العجينة بالنايلون واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تكبر. قسمي العجين إلى كرات متساوية ورشيها بالدقيق حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

لفي كل عجين على شكل دائرة بسمك سنتيمتر واحد، وضعي دائرة حول كل عجين في اسطوانة، واقفل الحواف بيديك ، ثم ضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة ، واتركها لمدة نصف ساعة حتى تكبر.

استخدمي الحليب أو صفار البيض الممزوج بنصف ملعقة كبيرة من الحليب لتليين الوجه.

تُخبز على حرارة 200 درجة مئوية حتى يتغير لونها. طريقة أخري لعمل عيش الفينو المكوّنات نصف كيلوغرام من الدقيق.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب من الماء “للعجن”.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير نخلط السكر مع نصف كمية الدقيق والزيت والماء، وسخني الخليط بالناربرده قليلاً.

ثم ضعيه في خلاط كهربائي، وأضيفي الخميرة والطحين المتبقي واخلطيهم جيدًا باستخدام خطاف العجين.

وضعي العجينة جانبًا حتى ترتفع، ثم اعصريها في أصابعك، واستخدمي السكين لرسم خطوط على سطح العجين حتى ترتفع مرة أخرى

ضعي الخبز في الفرن الساخن حتى ينضج تماماً، ثم قومي بتقديمه.

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