لن تصدقي مفعول الفازلين ضعي ملعقة قبل النوم وفي الصباح سيجعلك زي ملكات الجمال

يعتبر الفازلين من أقوي أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتوحيد لون البشرة السمراء أو الداكنة، وغالبا يكون خلايا الجلد الميتة هي التي تتسبب في ظهور البشرة بهذا اللون الفامق، لذلك أن استخدام الفازلين مع أي مكون لأي من المكونات الطبيعية يساعد علي إزالة جميع خلايا الجلد الميتة ومع استمرار إستخدامه يحدث تفتيح وتبييض للوجه بطريقة رائعة، وأن الفازلين يمتلك مميزات كثيرة تفيد البشرة في أشياء عديدة منها أنها تحمي البشرة من أشعة الشمس، ولكن يمكننا التوضيح جيدا في هذه النقطة بالتحديد حيث أن من الخطأ نقوم بوضع الفازلين علي الوجه والخروج مباشرة والتعرض لأشعة الشمس، لأن هذا يؤثر بالسلب علي الوجه ويحدث أسمرار للوجه بشكل ملحوظ جدا.

ولكن من المعروف أن التعرض الدائم لأشعة الشمس والخروج يوميا قد يسبب اسمرار للبشرة وللتخلص من هذا اللون يتم وضع الفازلين قبل النوم مباشرة لأنه يساعد علي تبييض البشرة الداكنة اللون الناتجة من أشعة الشمس، حيث أن الفازلين لا يساعد علي التبييض فقط بل يعمل أيضا علي نقاء البشرة ويجعلها صافية وخالية من جميع المشاكل التي تعاني منها عدد من الفتيات، كالهالات السوداء والتجاعيد وغلق المسام الواسعة ومن أهم مميزات الفازلين أنه يستخدم كمزيل للمكياج، وكذلك يساعد علي تفتيح الرقبة والاكواع والركب ويعطيها نعومة فائقة، ولكن من الضروري الانتظام بوصفة الفازلين حتي تمنحك بشرة بيضاء صافية وجذابة في وقت قصير.

خلطة تبييض الوجه بالفازلين

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبيعي.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الكركم.

نبدأ بتجهيز إناء ثم نضع في هذا الإناء ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبيعي ويفضل شراؤه من العطار، ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم يتم خلط المكونين مع بعضهم جيدا لحصولنا علي خليط ذو قوام متماسك ومتجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط علي البشرة بعد تنظيف وغسل البشرة جيدا وتجفيفها، ويتم وضع هذا الخليط عن طريق التدليك برفق علي البشرة ثم نتركه حوالي ساعتين علي الاقل.

ثم نقوم بغسل البشرة بطريقة جيدة بإستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك وهذا الغسول سوف يساعد علي تفتيح البشرة أيضا بجانب هذه الخلطة.

طريقة التحضير