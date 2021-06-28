طريقة عمل حلاوة الجبن الحمصية بالطريقة السورية الأصلية

حلاوة الجبن الحمصية من الحلويات التقليدية التي تشتهر في سوريا، فهي تأخذ شكل شرائح طرية ملفوفه وحلوة الطعم، وتعتبر حلاوة الجبن من أشهر الأطباق التي لا يقاومها الكثير من الناس، وتقدم حلاوة الجبن الحمصية محشية بالقشطة أو سادة، فهي تتميز بطعمها الحلو والرائع، ورائحتها الشهية، وتتكون حلاوة الجبن الحمصية بشكل أساسي من الجبن والسميد وماء الظهر، وتعتبر مدينة حماة السوريه أول من قام بتصنيع حلاوة الجبن الحمصية.

وتعتبر حلاوة الجبن الحمصية من الحلويات الدسمة التي لها قيمة غذائية مرتفعة فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتتميز حلاوة الجبن الحمصية بأنها تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية ويحب الكثير من الناس كباراً وصغاراً تناولها لطعمها اللذيذ والشهي.

وفي هذا المقال سوف نقدم لك سيدتي في طريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية السورية بطريقتها الأصلية وبخطوات سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإعدادها، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل المنازل، تابعي معنا. مكونات حلاوة الجبن الحمصية كوب ونصف من السميد.

كوب من الجبن العكاوي المقطع شرائح.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة أرباع الكوب من دقيق القمح الأبيض.

ثلاثة أكواب من القطر البارد.

علبة صغيرة من القشطة أو الكريمة او الحليب المحلي المكثف.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كوب من الفستق المطحون للتزيين. طريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية نقوم بنقع جبن العكاوي في وعاء به القليل من الماء لمدة خمس ساعات كاملة، ونقوم بتغيير الماء كل ساعة على الأقل للتخلص من ملوحة الجبن تماماً.

نحضر وعاء كبير ثم نقوم بوضعه على نار هادئة ويوضع به الماء ودقيق القمح والقشطة او الكريمة أو الحليب المكثف المحلي، ثم نقوم بالتقليب المستمر جيداً حتى يتجانس المزيج ويغلي الخليط.

نقوم بسكب ماء الورد على الخليط، ثم نقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويتماسك تماماً.

نقوم بنقل جبن العكاوي المنقوع الي وعاء أخر، ثم نضيف إليها ماء مغلي حتى تغطي الجبن بالماء المغلي ونقوم بالتقليب جيداً حتى تذوب الجبن تماماً.

نقوم بوضع السميد تدريجياً ثم يحرك الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها. مكونات حلاوة الجبن الحمصيةطريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية الوسوم

حلاوة الجبن الحمصية من الحلويات التقليدية التي تشتهر في سوريا، فهي تأخذ شكل شرائح طرية ملفوفه وحلوة الطعم، وتعتبر حلاوة الجبن من أشهر الأطباق التي لا يقاومها الكثير من الناس، وتقدم حلاوة الجبن الحمصية محشية بالقشطة أو سادة، فهي تتميز بطعمها الحلو والرائع، ورائحتها الشهية، وتتكون حلاوة الجبن الحمصية بشكل أساسي من الجبن والسميد وماء الظهر، وتعتبر مدينة حماة السوريه أول من قام بتصنيع حلاوة الجبن الحمصية.

وتعتبر حلاوة الجبن الحمصية من الحلويات الدسمة التي لها قيمة غذائية مرتفعة فهي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتتميز حلاوة الجبن الحمصية بأنها تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية ويحب الكثير من الناس كباراً وصغاراً تناولها لطعمها اللذيذ والشهي.

وفي هذا المقال سوف نقدم لك سيدتي في طريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية السورية بطريقتها الأصلية وبخطوات سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإعدادها، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل المنازل، تابعي معنا. مكونات حلاوة الجبن الحمصية كوب ونصف من السميد.

كوب من الجبن العكاوي المقطع شرائح.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة أرباع الكوب من دقيق القمح الأبيض.

ثلاثة أكواب من القطر البارد.

علبة صغيرة من القشطة أو الكريمة او الحليب المحلي المكثف.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كوب من الفستق المطحون للتزيين. طريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية نقوم بنقع جبن العكاوي في وعاء به القليل من الماء لمدة خمس ساعات كاملة، ونقوم بتغيير الماء كل ساعة على الأقل للتخلص من ملوحة الجبن تماماً.

نحضر وعاء كبير ثم نقوم بوضعه على نار هادئة ويوضع به الماء ودقيق القمح والقشطة او الكريمة أو الحليب المكثف المحلي، ثم نقوم بالتقليب المستمر جيداً حتى يتجانس المزيج ويغلي الخليط.

نقوم بسكب ماء الورد على الخليط، ثم نقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويتماسك تماماً.

نقوم بنقل جبن العكاوي المنقوع الي وعاء أخر، ثم نضيف إليها ماء مغلي حتى تغطي الجبن بالماء المغلي ونقوم بالتقليب جيداً حتى تذوب الجبن تماماً.

نقوم بوضع السميد تدريجياً ثم يحرك الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها. مكونات حلاوة الجبن الحمصيةطريقة تحضير حلاوة الجبن الحمصية

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