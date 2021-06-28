وصفات طبيعية لحروق الشمس تعالج البشرة وتخلصها من الالتهابات الناتجة عنها

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تصاب البشرة بحروق الشمس التي تعد مصدر ألم وإزعاج وقلق لدي العديد من المصابين بها حيث تسبب الحروق التهابات البشرة وتهيج الجلد مما يسبب الألم والمظهر المزعج للبشرة وخاصة لدي من يحلم ببشرة مثالية خالية من العيوب لذلك يقوم العديد بالبحث عن الوصفات الطبيعية الأكثر أماناً لعلاج تلك الحروق ولهذا نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية التي تستخدم لعلاج حروق الشمس للبشرة والحصول على نتائج رائعة.

وصفات طبيعية منزلية لعلاج حروق الشمس للبشرة

أولاً: وصفة الزبادي والنشا

يساعد الزبادي ويسهم بشكل كبير في علاج الحروق التي تصيب البشرة نتيجة لتعرضها للشمس كما يعمل النشا على ترطيب وتهدئة البشرة ويتم تحضير الوصفة كالتالي:

يتم خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من النشا ويتم المزج بينهم جيداً.

يتم وضع الخليط على الأماكن المصابة بالحروق ويترك لمدة 15 دقيقة.

يتم شطف الوجه بالماء البارد.

ثانياً: وصفة ماء الورد

يتم إحضار ربع كوب من ماء الورد ويوضع عليهم ملعقة كبيرة من الماء البارد.

بواسطة قطنة يتم غمسها في مزيج ماء الورد والماء ويتم مسح الوجه بالقطنة بهدوء.

ثالثاً: وصفة جل الصبار

يستخدم جل الصبار في تهدئة الجلد الملتهب ويساعد في ترطيب الجلد وذلك من خلال القيام بالآتي:

الحصول على كمية مناسبة من جل الصبار الطبيعي وبدون أي إضافات ويوضع على الوجه.

يترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة ويشطف الورد بعدها بالماء البارد.

رابعاً: وصفة دقيق الشوفان مع ماء الورد

يستخدم دقيق الشوفان في علاج البشرة شديدة الالتهاب ويساعد في تخفيف الحكة الناتجة عن الالتهابات وماء الورد يرطب البشرة ويتم استخدام دقيق الشوفان مع ماء الورد كالتالي:

يتم وضع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان الناعم ويتم خلطه بكمية مناسبة من ماء الورد للحصول على خليط متماسك ويتم وضع الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

خامساً: وصفة الخيار

الخيار يعد مرطب قوي وفعال للبشرة ويقضي على الهالات السوداء ويتم استخدامه من خلال وضع شرائح الخيار على الوجه والمناطق المصابة بالحروق حيث يساعد على تهدئتها وتخفيف الألم.

كيفية حماية البشرة من الإصابة بحروق الشمس

يتم حماية البشرة من حروق الشمس وذلك بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة أثناء ارتفاع درجة الحرارة كما يتم أيضاً شرب كمية مناسبة من الماء على مدار اليوم وتناول الخضروات والفاكهة التي تحافظ على رطوبة وحيوية الجلد وعند ضرورة الخروج في الشمس يلزم وضع واقي للشمس والذي يتناسب مع نوع بشرتك.