وصفة كرات البسبوسة المحشية بالمكسرات لحلوى جديدة وغير تقليدية في أسرع وقت

كرات البسبوسة المحشية بالمكسرات تعد من أفضل أطباق الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص في الوطن العربي وبالأخص الأطفال، وهي وصفة مبتكرة من البسبوسة للخروج عن المألوف وعدم الملل من الوصفة التقليدية، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تناولها فهي عبارة عن كرات صغيرة يمكن تقديمها في حفلات أعياد الميلاد والعزائم أيضاً، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى وقت كبير بالإضافة إلى أنها غير متعبة إطلاقاً. كرات البسبوسة المحشية مكونات: 2 كوب من السميد.

علبة قشطة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ملعقة صغيرة الحجم بيكنج باودر.

بندق أو لوز حسب الرغبة.

شربات. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات المذكورة كلها مع بعضها البعض بشكل جيد في وعاء عميق وواسع حتى نحصل على خليط متجانس وعجينة متماسكة القوام.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

نقوم بحشوها من الداخل بالمكسرات، ونكورها جيداً.

وندخلها الفرن الساخن من قبل لكي تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها ونصب الشربات عليها ونتركها تبرد. وصفة كب البسبوسة مكونات: 2 كوب من دقيق البسبوسة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

جوز هند.

نصف كوب زبدة.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر.

شربات. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في قوالب الكب كيك بشكل متساوي.

وندخل الصينية بعد ذلك إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة 180 درجة.

نتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نخرجها ونقوم بتوزيع الشربات عليها ويمكن تزيينها بالمكسرات المبشورة حسب الرغبة، وبالهنا والشفا. كرات البسبوسة التركية كرات البسبوسة التركية المكونات: كوب من السميد+ كوب من الدقيق+ نصف كوب من الزبدة+ نصف كوب من الزبادي+ بيضة+ ملح خفيف+ نصف ملعقة فانيليا+ ملعقة بيكنج باودر+ ملعقة كبيرة من الزبد لدهان الصينية+ ربع كوب من السميد. طريقة التحضير نضع المكونات الجافة في طبق غويط ونخلطهم جيداً.

نضيف المكونات السائلة على خليط الدقيق ونخلط جيداً لنحصل على خليط سميك يسهل عمله كرات.

نضعها في صينية ونضعها في الفرن.

نسقيها بالشربات الدافيء. طريقة التحضير الوسوم

كرات البسبوسة المحشية بالمكسرات تعد من أفضل أطباق الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص في الوطن العربي وبالأخص الأطفال، وهي وصفة مبتكرة من البسبوسة للخروج عن المألوف وعدم الملل من الوصفة التقليدية، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تناولها فهي عبارة عن كرات صغيرة يمكن تقديمها في حفلات أعياد الميلاد والعزائم أيضاً، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى وقت كبير بالإضافة إلى أنها غير متعبة إطلاقاً. كرات البسبوسة المحشية مكونات: 2 كوب من السميد.

علبة قشطة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ملعقة صغيرة الحجم بيكنج باودر.

بندق أو لوز حسب الرغبة.

شربات. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات المذكورة كلها مع بعضها البعض بشكل جيد في وعاء عميق وواسع حتى نحصل على خليط متجانس وعجينة متماسكة القوام.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

نقوم بحشوها من الداخل بالمكسرات، ونكورها جيداً.

وندخلها الفرن الساخن من قبل لكي تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها ونصب الشربات عليها ونتركها تبرد. وصفة كب البسبوسة مكونات: 2 كوب من دقيق البسبوسة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

جوز هند.

نصف كوب زبدة.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر.

شربات. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في قوالب الكب كيك بشكل متساوي.

وندخل الصينية بعد ذلك إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة 180 درجة.

نتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نخرجها ونقوم بتوزيع الشربات عليها ويمكن تزيينها بالمكسرات المبشورة حسب الرغبة، وبالهنا والشفا. كرات البسبوسة التركية كرات البسبوسة التركية المكونات: كوب من السميد+ كوب من الدقيق+ نصف كوب من الزبدة+ نصف كوب من الزبادي+ بيضة+ ملح خفيف+ نصف ملعقة فانيليا+ ملعقة بيكنج باودر+ ملعقة كبيرة من الزبد لدهان الصينية+ ربع كوب من السميد. طريقة التحضير نضع المكونات الجافة في طبق غويط ونخلطهم جيداً.

نضيف المكونات السائلة على خليط الدقيق ونخلط جيداً لنحصل على خليط سميك يسهل عمله كرات.

نضعها في صينية ونضعها في الفرن.

نسقيها بالشربات الدافيء. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة كرات البسبوسة المحشية بالمكسرات لحلوى جديدة وغير تقليدية في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.