طريقة عمل سندويشة الفاهيتا بطريقة سهله ومميزة

الفاهيتا الفاهيتا تعد الفاهيتا من إحدى الأطعمة والمأكولات السريعة واللذيذة التي يحبها ويفضلها الكبار والصغار بسبب خفتها على المعدة وسرعة إعدادها وتتمتع هذه الأكلة بالعديد من الفوائد التي تمد جسم الإنسان بالبروتينات والسعرات الحرارية وينبغي أيضا على الإنسان عدم تناولها بإفراط، حيث إن الاعتدال مطلوب لئلا يتعرض الإنسان لخطر بسبب الدهون التي فيها وهي عبارة عن قطع من الدجاج المبهر والمشوح مع البصل والفلفل الملون وهي اكله مكسيكية الأصل انتقلت إلى معظم دول العالم بسبب طعمها الشهي ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الفاهيتا بطريقة بسيطة ومميزة. المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

أربعمائة غرام من الفطر.

حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر حلو.

حلو. بصلة بيضاء متوسطة.

حبة كوسا كبيرة الحجم.

ثلاثة أرغفة من خبز الصاج.

من خبز الصاج. ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. تقطيع الخضار إلى شرائح.

شرائح. وضع القليل من الزيت النباتي في مقلاة ووضعها على النار وقلي البصل والفلفل الأحمر والأخضر والكوسا وتقليبها جيدا ووضع الفطر أيضا.

النار وقلي البصل والفلفل والكوسا وتقليبها جيدا ووضع الفطر وضع مزيج الخضروات جانبا.

وضع شرائح الدجاج بشكل تدريجي وتقليبها جيدا وإضافة الملح والبهارات حتى تنضج.

الملح والبهارات تنضج. إضافة مزيج الخضار إلى الدجاج وتقليبها معا.

مزيج الخضار الدجاج وتقليبها معا. تقسيم رغيف الخبز الواحد إلى أرباع ووضع القليل من المزيج في وسط الخبز ولفه.

ووضع القليل من المزيج في وسط الخبز ولفه. تحمير الخبز في التوستر بعد الانتهاء من حشو الخبز. اعداد الفاهيتا بدون خبز نصف كيلو من صدور الدجاج منزوع العظم.

ليمونتان حامضتان متوسطتا الحجم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

كزبرة خضراء طازجة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

المطحون. ملعقة صغيرة من توابل الفاهيتا والتي تباع في مختلف الاسواق والمحلات التجارية.

ربع كأس من زيت الزيتون.

من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم أو ما يعرف ببودرة الثوم.

ما يعرف ببودرة الثوم. رشة ملح طعام ومن الممكن زيادة هذا المكون حسب الذوق والرغبة. طريقة التحضير خلط جميع المكونات السابقة.

تتبيل شرائح الدجاج وتركها لما يقارب ساعتين.

انتشال أوراق الكزبرة من الدجاج.

الكزبرة من الدجاج. تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. تشويح المكونات بالقليل من الزيت حتى تذبل.

المكونات بالقليل من الزيت تذبل. رفع المكونات من المقلاة.

تشويح الدجاج في المقلاة.

إضافة مزيج البصل والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.

مزيج البصل والفلفل تقديم الفاهيتا مع الصوص المكسيكية. المكوناتطريقة التحضيراعداد الفاهيتا بدون خبزطريقة التحضير الوسوم

الفاهيتا الفاهيتا تعد الفاهيتا من إحدى الأطعمة والمأكولات السريعة واللذيذة التي يحبها ويفضلها الكبار والصغار بسبب خفتها على المعدة وسرعة إعدادها وتتمتع هذه الأكلة بالعديد من الفوائد التي تمد جسم الإنسان بالبروتينات والسعرات الحرارية وينبغي أيضا على الإنسان عدم تناولها بإفراط، حيث إن الاعتدال مطلوب لئلا يتعرض الإنسان لخطر بسبب الدهون التي فيها وهي عبارة عن قطع من الدجاج المبهر والمشوح مع البصل والفلفل الملون وهي اكله مكسيكية الأصل انتقلت إلى معظم دول العالم بسبب طعمها الشهي ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الفاهيتا بطريقة بسيطة ومميزة. المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

أربعمائة غرام من الفطر.

حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر حلو.

حلو. بصلة بيضاء متوسطة.

حبة كوسا كبيرة الحجم.

ثلاثة أرغفة من خبز الصاج.

من خبز الصاج. ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. تقطيع الخضار إلى شرائح.

شرائح. وضع القليل من الزيت النباتي في مقلاة ووضعها على النار وقلي البصل والفلفل الأحمر والأخضر والكوسا وتقليبها جيدا ووضع الفطر أيضا.

النار وقلي البصل والفلفل والكوسا وتقليبها جيدا ووضع الفطر وضع مزيج الخضروات جانبا.

وضع شرائح الدجاج بشكل تدريجي وتقليبها جيدا وإضافة الملح والبهارات حتى تنضج.

الملح والبهارات تنضج. إضافة مزيج الخضار إلى الدجاج وتقليبها معا.

مزيج الخضار الدجاج وتقليبها معا. تقسيم رغيف الخبز الواحد إلى أرباع ووضع القليل من المزيج في وسط الخبز ولفه.

ووضع القليل من المزيج في وسط الخبز ولفه. تحمير الخبز في التوستر بعد الانتهاء من حشو الخبز. اعداد الفاهيتا بدون خبز نصف كيلو من صدور الدجاج منزوع العظم.

ليمونتان حامضتان متوسطتا الحجم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

كزبرة خضراء طازجة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

المطحون. ملعقة صغيرة من توابل الفاهيتا والتي تباع في مختلف الاسواق والمحلات التجارية.

ربع كأس من زيت الزيتون.

من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم أو ما يعرف ببودرة الثوم.

ما يعرف ببودرة الثوم. رشة ملح طعام ومن الممكن زيادة هذا المكون حسب الذوق والرغبة. طريقة التحضير خلط جميع المكونات السابقة.

تتبيل شرائح الدجاج وتركها لما يقارب ساعتين.

انتشال أوراق الكزبرة من الدجاج.

الكزبرة من الدجاج. تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح رفيعة.

شرائح رفيعة. تشويح المكونات بالقليل من الزيت حتى تذبل.

المكونات بالقليل من الزيت تذبل. رفع المكونات من المقلاة.

تشويح الدجاج في المقلاة.

إضافة مزيج البصل والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.

مزيج البصل والفلفل تقديم الفاهيتا مع الصوص المكسيكية. المكوناتطريقة التحضيراعداد الفاهيتا بدون خبزطريقة التحضير

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