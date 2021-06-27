إزالة شعر الجسم والوجه من الجذور بطريقة آمنة ومكون ممتاز موجود في بيتك يمنع نمو الشعر، تعاني الكثير من النساء والفتيات من الشعر الزائد في الجسم والوجه بشكل كبير، ويلجأ الكثير إلى استخدام كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على مواد كيماوية تعمل على حرق الشعر والتخلص منه ولكن هناك العديد من ذوي البشرة الحساسة لا تتماشى معهم تلك الطريقة نظرًا على احتواء تلك الكريمات على مواد كيماوية تتلف البشرة فيما بعد، لذلك يجب استخدام المواد الطبيعية لإزالة الشعر بطريقة آمنة وغير ضارة وتناسب أصحاب البشرة الحساسة كما أن تلك الوصفة الموجودة معنا اليوم تعمل تقشير وتفتيح طبيعي للبشرة وإزالة أي خلايا ميتة على البشرة.

إزالة شعر الجسم والوجه

هناك الكثير من الوصفات والخلطات التي تعمل على إزالة الشعر من الجسم ولكن لا تناسب الوجه لكن تلك الوصفة أثبتت فاعلية كبيرة في التخلص من شعر الجسم والوجه من الجذور وكمان مناسب جدًا لأصحاب البشرة الحساسة ومكونات الوصفة الموجودة معنا اليوم هي كالآتي:

كوب من العسل الأسود.

4 ملاعق من السكر الخشن.

إناء مناسب للوضع على النار.

نقوم أولاً بوضع العسل الأسود والسكر في الغناء. ثم نقوم بتقليب المكونات على البارد. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات على النار ونقلب جيدًا. ننتظر حتى يخرج الخليط فقاقيع ثم ننزله من على النار. بعد ذلك نفرغ الوصفة في برطمان زجاجي محكم الغلق. حين الاستخدام نقوم بأخذ كمية مناسبة من الوصفة ونفردها على الجسم أو الوجه. بعد ذلك باستخدام مناديل الواكس نضعها على الخلطة وننزع الشعر في اتجاه عكس نمو الشعر. سوف نلاحظ أن الشعر قد خرج بسهولة بدون ألم وقد خرج من الجذور. تلك الوصفة ممتازة حيث تزيل الجلد الميت وتزيل الكلف والبقع وتعمل على تبيض البشرة.

طريقة تحضير الوصفةمكون يمنع نمو الشعر ويقلله

هناك وصفات تمنع ظهور الشعر والتقليل منه لكن تلك المكون هو كفيل بمفرده أن يمنع نمو الشعر ويحرق بصيلات الشعر وهو الخل الأبيض الذي نستخدمه في الطعام، بعد إجراء عملية إزالة الشعر كما ذكرنا في الخطوات السابقة نقوم برش المكان أو مسحه بالخل الأبيض ونكرر عملية الخل مع كل مرة نزيل الشعر فيها وشوف نلاحظ أن الشعر بدأ يظهر خفيف وغير كثير ومرة بعد أخرى سوف نجده اختفى تمامًا.