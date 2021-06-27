الكبدة الإسكندرانى وسلطة الطحينة بطرقه سهله وسريعة

الكبدة الإسكندرانى وسلطة الطحينة تعد من أشهى الوصفات الشعبية المميزة وتتميز بالطعم الرائع اللذيذ ويحبها الكبار والصغار ويمكن ان تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكس وهى وصفة مغذية ومفيدة حيث أن الكبدة لها فوائد كثيرة فهي تحتوى على الحديد وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والزنك ونقدم لكى أهم الأسرار لعمل الكبدة الإسكندرانى وسلطة الطحينة بطعم رائع وشكل مميز. المقادير المطلوبة لعمل الكبدة الإسكندرانى نصف كيلو من الكبدة .

10 فصوص من الثوم المفروم .

4 قرن فلفل أخضر وأحمر .

2 ملعقة كبيرة من الخل .

عصير 2 ليمونه.

4 ملعقة من الزيت .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة .

رشه من الشطة .

رشه من الملح .

فلفل اسود . طريقة تحضير الكبده الاسكندراني نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح ثم نقو بتتبيلها بالثوم المفروم والخل والشطة والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب جيدا .

في طاسة على النار نقوم بإضافة الزيت ونسخنه جيدا ثم نقوم بإضافة الكبدة على الزيت ونتركها دقائق بدون تقليب حتى يتغير اللون ثم نقوم بتشويحها وتقليبها وبعد أن تنضج نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. المقادير المطلوبة لعمل سلطة الطحينة كوب من الطحينة .

كوب من الماء .

ربع كوب من الخل.

عصير 2 ليمونه.

ربع كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة من الشطة.

رشه من الملح مع كمون والكزبرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر. طريقة تحضير سلطه ألطحينه في بوله عميقة نقوم بإضافة ألطحينه أولا ثم نضيف الماء ونقلب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي .

في إناء صغير نقوم بإضافة الكمون والكزبرة والثوم البودر والملح وعصير الليمون ونقلب ونضيف الخل ونقلب ثم نضيف الزيت ونقلب .

في إناء صغير نقوم بإضافة الكمون والكزبرة والثوم البودر والملح وعصير الليمون ونقلب ونضيف الخل ونقلب ثم نضيف الزيت ونقلب . نقوم بإضافة خليط التوابل إلى ألطحينه ونقوم بتقليبها بالمضرب اليدوي .

نضعها في طبق التقديم وللتزيين نحضر 2 بوله صغيرة ونضع ملعقة من الكمون في واحدة وملعقة من الشطة في الأخري ثم نقوم بإضافة الزيت في كلتيهما ونقلب فنحصل على الزيت الأخضر في بوله الكمون والزيت الأحمر في بوله الشطة وباستخدام ملعقة صغيرة نقوم بتزيين الطحينه بعمل خطوط حمراء وخضراء بشكل متعامد وباستخدام خلة نقوم بعمل خطوط بالعرض فنحصل على شكل رائع ونقدمها بطعم لذيذ وشكل رائع . المقادير المطلوبة لعمل الكبدة الإسكندرانىطريقة تحضير الكبده الاسكندرانيالمقادير المطلوبة لعمل سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطه ألطحينه الوسوم

الكبدة الإسكندرانى وسلطة الطحينة تعد من أشهى الوصفات الشعبية المميزة وتتميز بالطعم الرائع اللذيذ ويحبها الكبار والصغار ويمكن ان تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكس وهى وصفة مغذية ومفيدة حيث أن الكبدة لها فوائد كثيرة فهي تحتوى على الحديد وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والزنك ونقدم لكى أهم الأسرار لعمل الكبدة الإسكندرانى وسلطة الطحينة بطعم رائع وشكل مميز. المقادير المطلوبة لعمل الكبدة الإسكندرانى نصف كيلو من الكبدة .

10 فصوص من الثوم المفروم .

4 قرن فلفل أخضر وأحمر .

2 ملعقة كبيرة من الخل .

عصير 2 ليمونه.

4 ملعقة من الزيت .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة .

رشه من الشطة .

رشه من الملح .

فلفل اسود . طريقة تحضير الكبده الاسكندراني نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح ثم نقو بتتبيلها بالثوم المفروم والخل والشطة والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب جيدا .

في طاسة على النار نقوم بإضافة الزيت ونسخنه جيدا ثم نقوم بإضافة الكبدة على الزيت ونتركها دقائق بدون تقليب حتى يتغير اللون ثم نقوم بتشويحها وتقليبها وبعد أن تنضج نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. المقادير المطلوبة لعمل سلطة الطحينة كوب من الطحينة .

كوب من الماء .

ربع كوب من الخل.

عصير 2 ليمونه.

ربع كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة من الشطة.

رشه من الملح مع كمون والكزبرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر. طريقة تحضير سلطه ألطحينه في بوله عميقة نقوم بإضافة ألطحينه أولا ثم نضيف الماء ونقلب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي .

في إناء صغير نقوم بإضافة الكمون والكزبرة والثوم البودر والملح وعصير الليمون ونقلب ونضيف الخل ونقلب ثم نضيف الزيت ونقلب .

في إناء صغير نقوم بإضافة الكمون والكزبرة والثوم البودر والملح وعصير الليمون ونقلب ونضيف الخل ونقلب ثم نضيف الزيت ونقلب . نقوم بإضافة خليط التوابل إلى ألطحينه ونقوم بتقليبها بالمضرب اليدوي .

نضعها في طبق التقديم وللتزيين نحضر 2 بوله صغيرة ونضع ملعقة من الكمون في واحدة وملعقة من الشطة في الأخري ثم نقوم بإضافة الزيت في كلتيهما ونقلب فنحصل على الزيت الأخضر في بوله الكمون والزيت الأحمر في بوله الشطة وباستخدام ملعقة صغيرة نقوم بتزيين الطحينه بعمل خطوط حمراء وخضراء بشكل متعامد وباستخدام خلة نقوم بعمل خطوط بالعرض فنحصل على شكل رائع ونقدمها بطعم لذيذ وشكل رائع . المقادير المطلوبة لعمل الكبدة الإسكندرانىطريقة تحضير الكبده الاسكندرانيالمقادير المطلوبة لعمل سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطه ألطحينه

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