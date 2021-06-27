طريقة عمل كريم البطاطس والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 7 درجات

يعتبر كريم البطاطس والنشا ، من أروع مستحضرات التجميل التي يمكن إعدادها في المنزل، والتي تعمل على إزالة التجاعيد، ومحاربة الشيخوخة المبكرة، وتعيد للبشرة شبابها حتى لو كان سنك 70 عاماً، وما عليك إلا أن تقومي بتجريب هذه الوصفة الرائعة وسوف تشاهدين الاختلاف بنفسك، كما يعمل هذا الكريم على تبييض البشرة وجعلها ناعمة ونضرة، ويخلصنا من ترهلات الجسم، ويقضي على البقع الداكنة والاسمرار الذي يوجد بالبشرة من أول استخدام، وتستطيع أي سيدة أو فتاة عمل هذا الكريم بالمنزل بكل سهولة، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية ورخيصة الثمن، ولا يحتاج إلى مجهود أو قت كبير عند تحضيره في المنزل، وهذا الكريم خالي من أي مركبات كيميائية تؤذي البشرة على المدى البعيد.

وينصح المتخصصين في مجال التجميل بجميع أنحاء العالم باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها خالية من أي مركبات كيميائية تضر بالبشرة، كما أن تكلفة تحضيرها داخل المنزل سوف تكون بسيطة، على عكس الكريمات التي يتم شرائها من الخارج تكون أسعارها مرتفعة، ولها أعراض جانبية كثيرة وتسبب الالتهابات وحكة الجلد عند الإفراط في استخدامها، وتوجد كريمات طبيعية كثيرة مفيدة للبشرة مثل كريم لبان الذكر والنشا، وهو كولاجين طبيعي للبشرة ويعمل على تفتيحها وإزالة التجاعيد منها، وكريم الحلبة والخميرة الذي يحارب الشيخوخة المبكرة، وكريم النشا وماء الورد الذي يعمل على شد الوجه وجعل البشرة نضرة وناعمة وخالية من البثور والحبوب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البطاطس والنشا الذي يخلص البشرة من التجاعيد والترهلات والبقع الداكنة.

مكونات كريم البطاطس والنشا

يحتوي هذا الكريم على مكونات سهلة وغير مكلفة وهى كما يأتي:-

نصف حبة بطاطس

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البطاطس والنشا في المنزل من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونبشر نصف حبة البطاطس، ثم نقوم بتصفيتها ونأخذ منها عصير البطاطس، ثم نضيف إلي العصير ملعقة الشوفان ونقلبهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة ملعقة النشا إلى الخليط السابق، ونقلب جميع المكونات حتى يمتزج الخليط تماماً. إذا كان الخليط غير متماسك نضيف القليل من النشا مرة ثانية حتى يتماسك المزيج. نقوم بدهن الوجه والرقبة وتحت العينين بالكريم، ونترك الكريم مدة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن البشرة بأي كريم مرطب أو بالفازلين. إذا كانت البشرة حساسة نقوم بمسح البشرة بقطنة مدهونة بماء الورد. هذه الكمية تكفي شخص واحد فقط، وإذا كنتي تريدين تزويد الكمية لتكفي أكثر من شخص فلكي كل الحرية مع موازنة المقادير.

فوائد كريم البطاطس والنشا

يحتوي البطاطس على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يأتي:-