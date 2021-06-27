طريقة عمل عرق الفلتو في الفرن علي الطريقة الشامية

عرق الفلتو هو احد اشهر الأكلات التي تقدم في اشهر المطاعم العربية والعالمية وهذا باختلاف تسمية هذه الوجبة من دولة إلي اخري فالبعض على سبيل المثال يسميه بعمود الفيلية، حيث تعود شهره هذا الجزء من لحوم الأبقار على وجه التحديد بسبب سرعه طهيه وتخضيره وذلك يرجع إلي أن انسجه هذه القطعة من اللحم البقري تكون ضعيفة ويكون مكان تحديدا في منطقة الفخذ، ولهذا يدخل عرق الفلتو في الكثير من الوجبات اللذيذة التي يتم تحضيرها في اكبر المطابخ العربية والعالمية، والمطبخ السوري أو الشامي كما يطلق علية يوجد فيه الكثير من أصناف الأكل ألذيذة والشهية مثل صدور الفراخ الفلية المحشوة بالجنبة الموزاريلا وغيرها الكثير من الأصناف الأخري الشهية، كما أن عمود الفيلية له العديد من الطرق التي يمكن أن يتم تقديمه بها علي الكثير من الموائد علي سبيل المثال يمكن يسلق مع الخضار المنوعة، أو يشوى مع تشكيلة من البهارات، والصلصات العديدة، بالإضافة إلى إمكانية تقديمه مقلياً، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة لتحضير عرق الفلتو المشوي بالفرن علي الطريقة الشامية اللذيذة.مقادير عرق الفلتو في الفرن
- كيلو من لحم عرق الفلتو.
- ملعقتان كبيرتان من مطحون الكزبرة.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم فرما ناعما، أو من بودرة الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- يتم غسل لحم الفلتو جيدا بالماء، ثم تنشيفه بقطعة قماش نظيفة جيدا.
- تبلي اللحم بالملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، وادعكيها جيداً حتى تلتصق بها بها التواب والبهارات جيدا.
- اسكبي الزيت في مقلاة وسخنيه على نار هادئة.
- يوضع عمود الفيلية في الزيت النباتي في مقلاة على النار متوسطة الحرارة، ويتم تقليبه، وتشويحه من جميع الجهات، إلى أن يحمر العرق جيدا.
- تدخل المقلاة الفرن الساخن، وتترك في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبا أو أكثر إلى تمام النضج.
- يتم إخراج العرق من الفرن، ويترك إلى أن يرتاح لمدة 5 دقائق، مع تغطيته بالورق القصدير.
- قطعي عرق الفلتو إلى شرائح رفيعة، وقدميها على سفرتك.
وفي بعض الأماكن أو المطاع الكبيرة يتم وضع عليه صوص احمر أو ابيض لتعطيه رونق اكثر وطعم اشهي، كما جرت العادة أيضا أن يتم تقديم طبق الأزر الأبيض بجانبة.
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عرق الفلتو هو احد اشهر الأكلات التي تقدم في اشهر المطاعم العربية والعالمية وهذا باختلاف تسمية هذه الوجبة من دولة إلي اخري فالبعض على سبيل المثال يسميه بعمود الفيلية، حيث تعود شهره هذا الجزء من لحوم الأبقار على وجه التحديد بسبب سرعه طهيه وتخضيره وذلك يرجع إلي أن انسجه هذه القطعة من اللحم البقري تكون ضعيفة ويكون مكان تحديدا في منطقة الفخذ، ولهذا يدخل عرق الفلتو في الكثير من الوجبات اللذيذة التي يتم تحضيرها في اكبر المطابخ العربية والعالمية، والمطبخ السوري أو الشامي كما يطلق علية يوجد فيه الكثير من أصناف الأكل ألذيذة والشهية مثل صدور الفراخ الفلية المحشوة بالجنبة الموزاريلا وغيرها الكثير من الأصناف الأخري الشهية، كما أن عمود الفيلية له العديد من الطرق التي يمكن أن يتم تقديمه بها علي الكثير من الموائد علي سبيل المثال يمكن يسلق مع الخضار المنوعة، أو يشوى مع تشكيلة من البهارات، والصلصات العديدة، بالإضافة إلى إمكانية تقديمه مقلياً، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة لتحضير عرق الفلتو المشوي بالفرن علي الطريقة الشامية اللذيذة.مقادير عرق الفلتو في الفرن
- كيلو من لحم عرق الفلتو.
- ملعقتان كبيرتان من مطحون الكزبرة.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم فرما ناعما، أو من بودرة الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- يتم غسل لحم الفلتو جيدا بالماء، ثم تنشيفه بقطعة قماش نظيفة جيدا.
- تبلي اللحم بالملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، وادعكيها جيداً حتى تلتصق بها بها التواب والبهارات جيدا.
- اسكبي الزيت في مقلاة وسخنيه على نار هادئة.
- يوضع عمود الفيلية في الزيت النباتي في مقلاة على النار متوسطة الحرارة، ويتم تقليبه، وتشويحه من جميع الجهات، إلى أن يحمر العرق جيدا.
- تدخل المقلاة الفرن الساخن، وتترك في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبا أو أكثر إلى تمام النضج.
- يتم إخراج العرق من الفرن، ويترك إلى أن يرتاح لمدة 5 دقائق، مع تغطيته بالورق القصدير.
- قطعي عرق الفلتو إلى شرائح رفيعة، وقدميها على سفرتك.
وفي بعض الأماكن أو المطاع الكبيرة يتم وضع عليه صوص احمر أو ابيض لتعطيه رونق اكثر وطعم اشهي، كما جرت العادة أيضا أن يتم تقديم طبق الأزر الأبيض بجانبة.
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