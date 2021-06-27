اكتشاف عقاقير فعالة ضد المتحورات الاخطر لفيروس كورونا، خبر مبشر بعد انتشار سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا، وسط مخاوف من عدم فعالية العقاقير المتواجدة ضدها ومقاومة الفيروس للمادة الفعالة بها، فما هو هذا العقار؟

عقاقير ضد متحورات فيروس كورونا:

ذكر موقع "العربية" أن باحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن توصلوا إلى أن الجمع بين اثنين من ثلاثة أجسام مضادة ضمن عقار واحد، فعال ضد أكثر السلالات المعدية من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت النتائج للدراسة إلى أن الأدوية المصنوعة من اثنين من الأجسام المضادة فعالة للغاية في تحييد المتغيرات شديدة العدوى.

عقاقير ضد فيروس كورونا:

وجدت الدراسة أن توليفات من اثنين من الأجسام المضادة غالباً ما تحتفظ بفاعليتها ضد المتغيرات حتى عندما فقد أحد هذين الجسمين المضادين بعضاً أو كل القدرة على تحييد المتغير في الدراسات المعملية.

وقال دكتور مايكل دياموند، كبير الباحثين في تلك الدراسة، وأستاذ في كلية الطب بجامعة واشنطن، أن التجارب المخبرية على الحيوانات أظهرت نتائج مدهشة للغاية حيث كان أداء بعض التوليفات أفضل مما كان متوقعاً.

كما أضاف أنه لم تكن هناك مقاومة لتركيبات الأدوية على الإطلاق من جانب كافة السلالات المتحورة.

الإمارات تستلم أول عقار ضد متحورات كورونا:

ذكر موقع "سكاي نيوز" أن أبوظبي تسلمت أول شحنة من عقار "سوتروفيماب"، المخصص لعلاج الإصابة بكورونا، لتصبح أبوظبي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وعقار سوتروفيماب، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بمرض كوفيد- 19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85 في المئة من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم، ويمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.