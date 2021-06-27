أقوى الوصفات لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة والداكنة بسرعة فائقه باستخدام مكونات طبيعية وآمنة

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تبييض وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة هو أمر شائع ومنتشر بين العديد من السيدات والفتيات خاصة ممن هم مقبلون على الزواج، حيث تبحث معظم العرائس على منتجات لتبييض المناطق الحساسة بسرعة لكن دائما ما تكون هذه المنتجات غالية الثمن أو ضارة بالبشرة.
لذلك يكمن الحل في استخدام الوصفات الطبيعية لتبييض المناطقة الحساسة والداكنة حيث إن هذه الوصفات أمنة وليس لها أعراض جانبية كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، لذلك وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أسباب اسمرار وسواد المناطق الحساسة وأفضل الوصفات لتبييض المناطق الحساسة والداكنة.أسباب اسمرار المناطق الحساسة
يوجد العديد من الأسباب وراء مشكلة اسمرار المناطق الحساسة سواء تحت الإبطين أو بين الفخدين، ومن أهم هذه الأسباب:
- إزالة وحلاقة الشعر في المناطق الحساسة باستمرار.
- خلل في الهرمونات، أو مرض تكيسات المبايض أو مرض السكر.
- استخدام ملابس داخلية مصنوعة من مواد كيميائية مثل البوليستر.
- ارتداء ملابس ضيقة خاصة الملابس الداخلية.
- زيادة في إفراز العرق.
- الإفراط في استخدام مستحضرات مزيل العرق.
ستساعد هذه الوصفات في تبييض وتفتيح لون البشرة وكذلك المناطق الحساسة في أسرع وقت ممكن وستندهشين من النتيجة وإليك الوصفات:وصفة الزبادي والكركم لتبييض وتفتيح المناطق الحساسة
يساعد الزبادي في ترطيب الجلد، كما تعمل مضادات الالتهابات الموجود بالكركم على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة وعدم ظهورها مرة أخرى.
المكونات
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم مزج المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
- يوضع المزيج بالمناطق الداكنة والسمراء.
- يتم تركها لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء.
- يتم تكرار هذه الوصفة كل يوم لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة.
ملحوظة: يمكن لليمون أن يشعرك ببعض الحرقان الخفيف لكن ليس له أضرار جانبية.وصفة جل الصبار ” الألوفيرا ” لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة
يعد جل الصبار مهدئ طبيعي للبشرة كما يساعد الصبار في تفتيح وتبييض البشرة والمناطق الحساسة السمراء وجعلها أكثر نعومة.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء نظيف يوضع مقدار من جل الصبار وخلطه جيدا.
- يوضع خليط جل الصبار بالمناطق المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم تغسل بالماء الفاتر.
يحتوي الليمون على فيتامين C الذي بدوره يقوم بتنعيم وتفتيح وتبييض البشرة بشكل عام وتبييض المناطق الحساسة بشكل خاص.
المكونات
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من الزبادي
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط عصير الليمون والزبادي جيدا.
- يتم وضع الخليط في المناطق الحساسة المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء جيدا.
يساعد زيت جوز الهند في ترطيب وتنعيم وتفتيح وتبييض لون البشرة في وقت قياسي كما أنه لطيف على الجلد.
المكونات
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم مزج المكونات جيدا في وعاء نظيف.
- وضع المزيج على المناطق الحساسة والداكنة مع التدليك برفق باستخدام أطراف الأصابع.
- يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.
تعتبر بيكربونات الصوديوم أو ما تعرف باسم صودا الخبز واحدة المواد المنزلية الطبيعية التي تساعد في إزالة الجلد الميت وتوازن درجة درجة البشرة والعديد من الفوائد الأخرى، مع الاستخدام المنتظم تستطيعي الحصول على بشرة بيضاء كالثلج ولتحضير هذا الوصفة اتبعي الطريقة التالية:
- قومي بإضافة قطعتين من صودا الخبز إلى جزء ربع كوب من الماء وحركيه لتتشكل عجينة ناعمة.
- ضعي المزيج على المنطقة المراد تفتيحها ودلكيها برفق واتركيها لبضع دقائق.
- اغسلي المنطقة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.
- كرري هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تتم إزالة البقع الداكنة.
الوسوم
تبييض وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة هو أمر شائع ومنتشر بين العديد من السيدات والفتيات خاصة ممن هم مقبلون على الزواج، حيث تبحث معظم العرائس على منتجات لتبييض المناطق الحساسة بسرعة لكن دائما ما تكون هذه المنتجات غالية الثمن أو ضارة بالبشرة.
لذلك يكمن الحل في استخدام الوصفات الطبيعية لتبييض المناطقة الحساسة والداكنة حيث إن هذه الوصفات أمنة وليس لها أعراض جانبية كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، لذلك وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أسباب اسمرار وسواد المناطق الحساسة وأفضل الوصفات لتبييض المناطق الحساسة والداكنة.أسباب اسمرار المناطق الحساسة
يوجد العديد من الأسباب وراء مشكلة اسمرار المناطق الحساسة سواء تحت الإبطين أو بين الفخدين، ومن أهم هذه الأسباب:
- إزالة وحلاقة الشعر في المناطق الحساسة باستمرار.
- خلل في الهرمونات، أو مرض تكيسات المبايض أو مرض السكر.
- استخدام ملابس داخلية مصنوعة من مواد كيميائية مثل البوليستر.
- ارتداء ملابس ضيقة خاصة الملابس الداخلية.
- زيادة في إفراز العرق.
- الإفراط في استخدام مستحضرات مزيل العرق.
ستساعد هذه الوصفات في تبييض وتفتيح لون البشرة وكذلك المناطق الحساسة في أسرع وقت ممكن وستندهشين من النتيجة وإليك الوصفات:وصفة الزبادي والكركم لتبييض وتفتيح المناطق الحساسة
يساعد الزبادي في ترطيب الجلد، كما تعمل مضادات الالتهابات الموجود بالكركم على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة وعدم ظهورها مرة أخرى.
المكونات
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم مزج المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
- يوضع المزيج بالمناطق الداكنة والسمراء.
- يتم تركها لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء.
- يتم تكرار هذه الوصفة كل يوم لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة.
ملحوظة: يمكن لليمون أن يشعرك ببعض الحرقان الخفيف لكن ليس له أضرار جانبية.وصفة جل الصبار ” الألوفيرا ” لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة
يعد جل الصبار مهدئ طبيعي للبشرة كما يساعد الصبار في تفتيح وتبييض البشرة والمناطق الحساسة السمراء وجعلها أكثر نعومة.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء نظيف يوضع مقدار من جل الصبار وخلطه جيدا.
- يوضع خليط جل الصبار بالمناطق المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم تغسل بالماء الفاتر.
يحتوي الليمون على فيتامين C الذي بدوره يقوم بتنعيم وتفتيح وتبييض البشرة بشكل عام وتبييض المناطق الحساسة بشكل خاص.
المكونات
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من الزبادي
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط عصير الليمون والزبادي جيدا.
- يتم وضع الخليط في المناطق الحساسة المراد تفتيحها.
- يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء جيدا.
يساعد زيت جوز الهند في ترطيب وتنعيم وتفتيح وتبييض لون البشرة في وقت قياسي كما أنه لطيف على الجلد.
المكونات
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم مزج المكونات جيدا في وعاء نظيف.
- وضع المزيج على المناطق الحساسة والداكنة مع التدليك برفق باستخدام أطراف الأصابع.
- يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.
تعتبر بيكربونات الصوديوم أو ما تعرف باسم صودا الخبز واحدة المواد المنزلية الطبيعية التي تساعد في إزالة الجلد الميت وتوازن درجة درجة البشرة والعديد من الفوائد الأخرى، مع الاستخدام المنتظم تستطيعي الحصول على بشرة بيضاء كالثلج ولتحضير هذا الوصفة اتبعي الطريقة التالية:
- قومي بإضافة قطعتين من صودا الخبز إلى جزء ربع كوب من الماء وحركيه لتتشكل عجينة ناعمة.
- ضعي المزيج على المنطقة المراد تفتيحها ودلكيها برفق واتركيها لبضع دقائق.
- اغسلي المنطقة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.
- كرري هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تتم إزالة البقع الداكنة.
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