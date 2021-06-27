طريقة عمل كريم قشور الموز والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد

كريم قشور الموز والنشا ، من الكريمات الفعالة التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة بشكل سريع، فهو يعمل على حل مشاكل البشرة ويزيد من نضارتها وحيويتها في وقت قصير، ويزيل التجاعيد والخطوط البيضاء وعلامات تقدم العمر المزعجة بشكل سريع وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تحمل المواد الكيمائية الضارة التي تسبب الأمراض على مدي استخدامها، وهو كريم سحري أثبت فعاليته على الجلد، فهو يتغلغل داخل المسام فيساعد على تفتيحها ويمنحها الترطيب والنعومة ويصلح خلية الجلد التالفة، ويعيد بنائها من جديد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم قشور الموز والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد بخطوات بسيطة وسهلة من المنزل ولا تتطلب وقت ولا مجهود عند عمله في المنزل وبدون تكلفة.

مكونات كريم قشور الموز والنشا الرهيب

سوف نتعرف على مكونات الكريم العجيبة التي سوف تبهرك وهى كما يلي:-

طبق صغير من قشور الموز المقطعة. حبة صغيرة من البطاطس. كوب من الماء الدافئ. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الموز والنشا الرهيب لتفتيح البشرة بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع قشور الموز، وحبة البطاطس، ثم نضيف الماء عليهم ونضعهم على النار حتى يغلي الخليط ويستوي جيدًا.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفقه جيدًا حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم بإحضار علبة فارغة ونضع بها الخليط، ثم نضع زيت الزيت، وجل الصبار ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا، ثم نقوم بدهن الوجه قبل النوم ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد، ثم ندهن الوجه بكريم مرطب، نكرر وضع الكريم على الوجه كل يوم قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الموز والنشا لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند عمل الماسك وهى كما يلي:-