طريقة جديدة لعمل دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية

دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية، لحم الدجاج من للحوم المحبوبة لدى الجميع وهى غنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم ويدخل لحم الدجاج في كثير من التحضيرات تعتبر أكلة الدجاج بالكاري والزبادي واحدة من الأكلات الهندية المشهورة والتي يمكن تحضيرها في البيت بأسهل المكونات وهي أكلة شهية جدًا ويحب الكثير تجربتها وسوف نوضح طريقة تحضيرها في المنزل عمل دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية عمل دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية الدجاج بالكاري يمكن تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي: مكونات دجاج بالكاري والزبادي 4 صدور دجاج مخلي.

ربع كوب صلصة.

علبة من الزبادي.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

حزمة من الكزبرة المفرومة فرم ناعم.

3 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

1 فلفل أخضر حار اختياري.

كوب من الجزر المبشور خشن.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

2 ملعقة صغيرة من ألشطه الحارة.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل، القرفة، الهيل المطحون، والفلفل الأسمر، الكمون، كبش القرنفل، والكزبرة الجافة المطحونة.

3 كوب أرز بسمتي.

2 ملعقة صغيرة من شطه هالبينو الخضراء.

3 كوب ماء مغلي. مكونات دجاج بالكاري والزبادي طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي يتم تقطيع صدور الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم.

إلى قطع متوسطة الحجم. يتم تقطيع البصل إلى شرائح.

في وعاء على النار يتم إضافة الزيت وتركه حتى يسخن.

يتم إضافة البصل والبهارات كلها والطماطم والصلصة والزبادي والكزبرة وتقلب المكونات جيدًا لمدة 5 دقائق.

إضافة صدور الدجاج المقطعة إلى الوعاء وتركها على نار هادئة حتى تكون قريبة من التسوية.

يتم إضافة الملح والجزر والفلفل الأخضر ثم يتم تغطية الطبق بالماء.

في وعاء عميق على النار يتم وضع الماء وتركها حتى تغلي.

يتم إضافة الأرز ألبسمتي وإضافة الملح وتركه على نار هادئة حتى يصبح ناضج تمامًا.

في طبق التقديم يتم وضع قليل من الأرز مع الدجاج بالكاري ويتم تقديم البطاطس المقرمشة مع هذه الوجبة والاستمتاع بالطعم الرائع واللذيذ. طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد ذكرنا كيفيه تحضير الدجاج بالكاري والزبادي على بأسهل الطرق وباقل الامكانيات وتعتبر وصفة الدجاج بالكاري والزبادي واحدة من أشهى الأطباق والتي يمكن تحضيرها في العزائم. الوسوم

دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية، لحم الدجاج من للحوم المحبوبة لدى الجميع وهى غنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم ويدخل لحم الدجاج في كثير من التحضيرات تعتبر أكلة الدجاج بالكاري والزبادي واحدة من الأكلات الهندية المشهورة والتي يمكن تحضيرها في البيت بأسهل المكونات وهي أكلة شهية جدًا ويحب الكثير تجربتها وسوف نوضح طريقة تحضيرها في المنزل عمل دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية عمل دجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية الدجاج بالكاري يمكن تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي: مكونات دجاج بالكاري والزبادي 4 صدور دجاج مخلي.

ربع كوب صلصة.

علبة من الزبادي.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

حزمة من الكزبرة المفرومة فرم ناعم.

3 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

1 فلفل أخضر حار اختياري.

كوب من الجزر المبشور خشن.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

2 ملعقة صغيرة من ألشطه الحارة.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل، القرفة، الهيل المطحون، والفلفل الأسمر، الكمون، كبش القرنفل، والكزبرة الجافة المطحونة.

3 كوب أرز بسمتي.

2 ملعقة صغيرة من شطه هالبينو الخضراء.

3 كوب ماء مغلي. مكونات دجاج بالكاري والزبادي طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي يتم تقطيع صدور الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم.

إلى قطع متوسطة الحجم. يتم تقطيع البصل إلى شرائح.

في وعاء على النار يتم إضافة الزيت وتركه حتى يسخن.

يتم إضافة البصل والبهارات كلها والطماطم والصلصة والزبادي والكزبرة وتقلب المكونات جيدًا لمدة 5 دقائق.

إضافة صدور الدجاج المقطعة إلى الوعاء وتركها على نار هادئة حتى تكون قريبة من التسوية.

يتم إضافة الملح والجزر والفلفل الأخضر ثم يتم تغطية الطبق بالماء.

في وعاء عميق على النار يتم وضع الماء وتركها حتى تغلي.

يتم إضافة الأرز ألبسمتي وإضافة الملح وتركه على نار هادئة حتى يصبح ناضج تمامًا.

في طبق التقديم يتم وضع قليل من الأرز مع الدجاج بالكاري ويتم تقديم البطاطس المقرمشة مع هذه الوجبة والاستمتاع بالطعم الرائع واللذيذ. طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد ذكرنا كيفيه تحضير الدجاج بالكاري والزبادي على بأسهل الطرق وباقل الامكانيات وتعتبر وصفة الدجاج بالكاري والزبادي واحدة من أشهى الأطباق والتي يمكن تحضيرها في العزائم.

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