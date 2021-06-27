طاجن لسان العصفور باللحمة بطريقة بسيطة جدا وطعم لذيذ ومغذي

طاجن لسان العصفور باللحمة يعد من الأكلات الشهيرة، ويعتبر من الأكلات اللذيذة جدا و المغذية وكذلك له قيمة غذائية عالية، لأنه يتكون من مكونات مفيدة جدا للجسم فهو يحتوى على اللحم و التى تمد الجسم بالبروتين الحيوانى، والمكرونة التى تمدنا بالنشويات والخضروات التى تحتوى على الفيتامينات المفيدة للجسم، وبهذا تكون هذه الوجبة مكتملة العناصر ويمكن عملها كطبق رئيسي للغداء أو العشاء سريع ويمكن تحضيره فى وقت قصير، وأيضاً مفيد لجميع أفراد الأسرة ومن السهل عمله للسيدات العاملات لأن تجهيزه لا يحتاج إلى وقت كبير، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة من خلال موقع ثقفني. مقادير طاجن لسان العصفور باللحمة مقادير طاجن لسان العصفور باللحمة تتكون هذه الأكلة من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة.

كيس من المكرونة لسان العصفور.

٤حبات من الفلفل الأخضر.

٢ ثمرة من الطماطم.

٣ حبات من الفلفل الأحمر.

٣ ثمرات من البصل كبيرة الحجم.

كوب من عصير الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت.

٢ كوب من المرقة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ فص من الحبهان.

ملعقة صغيرة من البهارات.

١/٢ ملعقة كبيرة من الملح (حسب الرغبة).

١/٤ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة سريعة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله كالتالي: نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي ثم نضيف اللحمة ونتركها حتى تنضج ٣/٤ سوا. ونقطع البصل و الفلفل الأحمر والأخضر إلى شرائح ونقطع الطماطم الى مكعبات صغيرة. وبعد ذلك نحضر اناء آخر ونضع به الفلفل والبصل والطماطم ونتبلهم بالملح والفلفل والكمون والبهارات والحبهان ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الخليط السابق على قطع اللحمة المسلوقة. ونضيف عليهم عصير الطماطم المصفى وكوب من المرق. ونترك المزيج على النار لمدة ١٠ دقائق. وفى طاسة على النار نضع بها السمنة أو الزيت ونضيف عليها لسان العصفور ليتحمر. ونقوم بإحضار طاجن من الفخار ونضع به لسان العصفور وعليه خليط اللحمة السابق ونخلطهم مع بعض كويس. ونضيف عليهم كوب المرق ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نضع الطاجن في الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٢٠ حتى ينضج ويحمر وجهه. ونخرجه بعدها من الفرن ويقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

طاجن لسان العصفور باللحمة يعد من الأكلات الشهيرة، ويعتبر من الأكلات اللذيذة جدا و المغذية وكذلك له قيمة غذائية عالية، لأنه يتكون من مكونات مفيدة جدا للجسم فهو يحتوى على اللحم و التى تمد الجسم بالبروتين الحيوانى، والمكرونة التى تمدنا بالنشويات والخضروات التى تحتوى على الفيتامينات المفيدة للجسم، وبهذا تكون هذه الوجبة مكتملة العناصر ويمكن عملها كطبق رئيسي للغداء أو العشاء سريع ويمكن تحضيره فى وقت قصير، وأيضاً مفيد لجميع أفراد الأسرة ومن السهل عمله للسيدات العاملات لأن تجهيزه لا يحتاج إلى وقت كبير، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة من خلال موقع ثقفني. مقادير طاجن لسان العصفور باللحمة مقادير طاجن لسان العصفور باللحمة تتكون هذه الأكلة من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة.

كيس من المكرونة لسان العصفور.

٤حبات من الفلفل الأخضر.

٢ ثمرة من الطماطم.

٣ حبات من الفلفل الأحمر.

٣ ثمرات من البصل كبيرة الحجم.

كوب من عصير الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت.

٢ كوب من المرقة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ فص من الحبهان.

ملعقة صغيرة من البهارات.

١/٢ ملعقة كبيرة من الملح (حسب الرغبة).

١/٤ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة سريعة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله كالتالي: نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي ثم نضيف اللحمة ونتركها حتى تنضج ٣/٤ سوا. ونقطع البصل و الفلفل الأحمر والأخضر إلى شرائح ونقطع الطماطم الى مكعبات صغيرة. وبعد ذلك نحضر اناء آخر ونضع به الفلفل والبصل والطماطم ونتبلهم بالملح والفلفل والكمون والبهارات والحبهان ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الخليط السابق على قطع اللحمة المسلوقة. ونضيف عليهم عصير الطماطم المصفى وكوب من المرق. ونترك المزيج على النار لمدة ١٠ دقائق. وفى طاسة على النار نضع بها السمنة أو الزيت ونضيف عليها لسان العصفور ليتحمر. ونقوم بإحضار طاجن من الفخار ونضع به لسان العصفور وعليه خليط اللحمة السابق ونخلطهم مع بعض كويس. ونضيف عليهم كوب المرق ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نضع الطاجن في الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٢٠ حتى ينضج ويحمر وجهه. ونخرجه بعدها من الفرن ويقدم وبالف صحة وعافية.

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