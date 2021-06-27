الان تقشير الوجه أصبح أسهل باستخدام هذه الوصفات السحرية للحصول على وجه ناعم

تبدأ العناية بالوجه من تقشير البشرة لأنها من أهم العوامل التي تساعد علي تجديد خلايا البشرة، لأنها تعمل علي إزالة الجلد الميت والتي تزيد من تجاعيد الوجه والجفاف، بالإضافة إلي فوائد كثير لتقشير البشرة مثل: فتح مسام البشرة، وتنظيف الزيوت والشوائب من البشرة، وإزالة الجلد الميت المتراكم علي البشرة الذي يسبب الجفاف، يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة، يساعد في تحفيز الدورة الدموية في الوجه، وتعمل علي توحيد لون البشرة، لذلك عليك الاهتمام دائما بتقشير البشرة، وسوف نتعلم في هذا المقال وصفات طبيعية تساعد في تقشير البشرة.

هي من أهم وأشهر الوصفات الطبيعية لتقشر البشرة فهمي مناسبة لجميع أنواع البشرة، لأن زيت الزيتون يعمل علي ترطيب وتنعيم البشرة، كما أن السكر يعمل علي تخليص البشرة من الجلد الميت المتراكم عليها.

المكونات

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عدد 3 ملاعق صغيرة من العسل

قليل من عصير الليمون الطازج

عدد نصف كوب من السكر الناعم

كيفية التحضير

يتم خلط جميع المكونات جيدا. يوضع الخليط على الوجه ويتم فرك الخليط بلطف لمدة 2 دقيقة. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويتم التكرار مرتين كل أسبوع.

للشوفان فوائد عديدة فهو يساعد تقشير البشرة والتخلص من الزيوت الضارة المتراكمة علي البشرة، وهو يعمل أيضا علي ترطيب البشرة لأنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والبروتينات التي تعمل علي ترطيب البشرة بشكل كامل، كما أنها وصفه مناسبة لجميع أنواع البشرة.

المكونات

عدد 2 ملاعق كبيرة من الشوفان

عدد ملعقة كبيرة من العسل

عدد 2 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب

كيفية التحضير

خلط جميع المكونات حتي تتكون لنا عجينة. يتم وضع العجينة وتركها علي الوجه. يتم ترك العجينة علي الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء البارد. بعد تجفيف الوجه يتم وضع مرطه مناسب لنوع البشرة. يتم التكرار مرتين كل أسبوع.

المكونات

كوب صغير من الحليب

عدد 2 ملعقة كبيرة من الجلسرين

عدد 2 ملعقة كبيرة من الجلاتين

كيفية التحضير

يتم غلي الحليب جيدا ثم وضع الجلاتين عليه مع التقليب المستمر لنحصل على مزيج متجانس. ثم ناخد المزيج ونضع عليه الجلسرين ويترك ليبرد. يوضع المزيج لمدة 10 دقائق على الوجه بعد تنظيفه. يتم إزالة الماسك من على الوجه برفق ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا.

يمكنك التخلص من خلايا الجلد الميتة ومحاربة ترهل الجلد باستخدام هذا المزيج الطبيعي البسيط من القهوة وزيت الزيتون.

حيث يمكن مزج ربع فنجان قهوة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وقليل من السكر البني اخلطي هذه المكونات معا. افركي المزيج على وجهك في حركات دائرية. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ.

مقشر للملح للبشرة له فوائد متعددة بما في ذلك تقليل الإفرازات الزيوت والشوائب الموجودة في الجلد، وتعمل على مد البشرة بوناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم المهمة، كما يساعد الملح على ترطيب البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المزيج.