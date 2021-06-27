خلال 5 دقائق فقط يمكنك إزالة الرؤوس السوداء نهائيا وبكل سهولة باستخدام هذه الوصفات المذهلة

الرؤوس السوداء من المشاكل المزعجة إلى يعاني منها الكثير، لذلك يلجأ الأشخاص الي طرق أو وصفات لتنظيف وإزالة الرؤوس السوداء، فلابد من تنظيف البشرة حتى تتمكن من إزالة الرؤوس السوداء ويجب أن نتجنب الأسباب المؤدية له مثل ملامسة الوجه باليدين حيث تحتوي اليدين على الكثير من الميكروبات، الإفراط في استخدام المكياج وتركه لفترة طويلة علي الوجه، عدم الاهتمام بتغيير وسادة النوم، وفي هذا المقال سنتعرف علي وصفات سهلة وطبيعة لتنظيف الرؤوس السوداء.

من المكونات البسيطة المتوفرة في كل بيت، فعد دمج الملح مع معجون الأسنان يتكون لنا خليط رائع لإزالة الرؤوس السوداء.

طريقة الاستخدام

1. مزج كمية صغيرة من معجون الأسنان مع ملعقة

2. صغيرة من الملح.

3. يتم غسل الوجه جيدا قبل الاستخدام.

4. يتم وضع المزيج على الوجه وتركع لمدة دقيقة.

5. يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

• مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار الوصفة باستمرار لأن معجون الأسنان ليس مفضل للاستخدام علي الوجه.

لليمون فوائد عديدة لتنظيف البشرة، كما أنه وصفة رائع لإزالة الرؤوس السوداء.

طريقة الاستخدام

1. يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل مع الليمون، أو استخدام الليمون بدون إضافات.

2. يتم قطع الليمون إلى شرائح، أو يتم وضع قطرة صغيرة من العسل علي كل شريحة ليمون في حالة استخدامه.

3. يتم وضع الليمون علي الوجه والتدليك بحركاتك دائرية.

4. يترك علي الوجه لمدة 10 دقائق.

5. يغسل الوجه بالماء الدافئ.

6. يتم التكرار يوميا في الأسبوع للحصول علي نتائج رائعة.

حيث يحتوي البرتقال على الكثير من العناصر مثل الكالسيوم وحمض الستريك الذي يعمل على تقليل نسبة الزيوت، كما يمتلك قشر البرتقال على رائحة ذكية.

طريقة الاستخدام

يتم مزج ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس. يتم غسل الوجه جيدا وتنظيفه ووضع المزيج عليه مع التدليك لمدة دقيقتين مع التركيز علي منطقة الأنف. يترك المزيج لمدة 5 دقائق ثم يفرك ويغسل بالماء الدافئ.

تعتبر اقنعة البيض منالعسل من أفضل الطرق الممتازة للتخلص من الرؤوس السوداء بسرعة كبيرة كما أنها وصفة طبيعة ولن تضر البشر أو تسبب لها أي مشكلة.

حيث تستطيعي مزج البيض والعسل وتوضع على كل منطقة في الوجه باستثناء منطقة العين، وفي حالة الشعور بشد الجلد بجب وقتها إزالة الماسك بواسطة الماء الدافئ.

ملحوظة: لا تعمل هذه الوصفة على إزالة الرؤوس السوداء فقط، كذلك تساعد في نضارة وتفتيح البشرة.