طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون كريم طبيعي لفرد الشعر بشكل سريع

يعتبر كريم النشا وزيت الزيتون من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر، وهو كريم طبيعي وآمن جداً على الشعر ولا يسبب له أي نوع من الضرر أو التلف، ونجد معظم النساء تعاني من مشكلة الشعر المجعد والخشن، والكثير يذهب إلي صالونات التجميل لعمل بروتين أو كرياتين لفرد الشعر والذي بعد مرور الوقت قد يضر الشعر بشكل كبير ويجعله بحالة أسوأ من التي كان عليها، لذلك ينصح كثير من خبراء التجميل باستخدام مواد طبيعية موجودة دائماً في المنزل لفرد الشعر والعناية به، وهذه المكونات بسيطة وغير مكلفة وتعطي نتائج مذهلة وسريعة ومن أول استخدام، وهي تغذي الشعر وتعمل على تطويله وتنعيمه بشكل صحي، وأيضاً لا تؤثر عليه بأي نوع من الضرر أو التلف، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الطبيعي لفرد الشعر والعناية به.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر

يتكون الكريم من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

4 ملاعق نشا.

2 ملعقة كبيرة عسل.

4 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

طريقة التحضير

يمكننا بخطوات سهلة جداً تحضير كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر داخل المنزل وذلك باتباع الآتي:ـ

في طبق صغير يتم خلط أربع ملاعق من النشا مع ملعقتين كبيرتين من العسل ونخلط المكونات. ثم يضاف حوالي أربع ملاعق من زيت الزيتون ونقلب المكونات، حتي يصبح الخليط كريمي ومتجانس. إذا كان الخليط سميك يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون حتي يصبح الخليط يشبه الكريم.

طريقة الاستخدام

للحصول على نتائج فعالة يمكننا استخدام الكريم باتباع الخطوات الأتية:ـ