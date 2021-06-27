ماهي أنواع مرض الفطر الأسود، كما جاء في بيان منظمة الصحة العالمية فإن أنواع مرض الفطر الأسود تختلف حسب مكان الإصابة، فهنالك ما يصيب الرئتين أو الجلد أو المخ، ومنه ما ينتشر ليصيب أعضاء أخرى في الجسم، وبذلك تختلف الأعراض حسب مكان الإصابة، فما دوت الخليج:

أنواع مرض الفطر الأسود وأعراضه:

مرض الفطر الأسود يدخل إلى الجسم عن طريق استنشاق أبواغ العفن المنتشرة في الهواء والتربة، التي تنتقل بعد ذلك لتصيب الرئتين والجيوب الأنفية ثم تمتد لتصل إلى الدماغ أو العينين ولأعضاء الجسم المختلفة مسببة أنواع مختلفة من مرض الفطر الأسود، وأعراضه العامة دوت الخليج:

تعب عام.

مشاكل في التنفس وشعور بانسداد الأنف يصاحبها إفرازات أنفية.

الإصابة بصداع شديد متواصل أو متكرر.

ضعف في أطراف الجسم.

حدوث ألم وتورم في جهة واحدة من الوجه.

ألم في العين واحمرار يرافقه جحوظ في مقلة العين ويمكن أن يصاب المريض بالعمى.

السعال متكرر.

حدوث قيء دموي.

اضطرابات عقلية.

التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية.

فطريات وتقرحات جلدية.

يصيب مرض الفطر الأسود مرضى فيروس كورونا خاصة من المنومين في المستشفيات بسبب نقص المناعة الناتج من علاجات فيروس كورونا، كما أن مرضى الأمراض المزمنة معرضون للإصابة به، وكذلك مرضى نقص المناعة، ومن يتناولون أدوية طبية تضعف مناعة الجسم.

علاج مرض الفطر الأسود:

علاج مرض الفطر الأسود في المراحل الأولى والمبكرة يكون باستخدام الأدوية المضادة للفطريات تحت إشراف طبي.

في الحالات المتوسطة يلجأ الأطباء إلى استئصال الأنسجة المصابة أو الميتة في العضو المصاب حتى لا ينشتر إلى أعضاء أخرى في الجسم.

أما في الحالات المتقدمة من المرض فيصعب العلاج ويهدد المرض الحياة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.