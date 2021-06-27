أعراض الشد العضلي وأهم 7 نصائح لتجنبه

اعراض الشد العضلي واهم 7 نصائح لتجنبه، والشد العضلي أو تشنج العضلات هو حالة صحية شائعة بين الكثيرين وتنجم عن الاستخدام المفرط للعضلات جراء العمل الشاق أو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة، او جفاف الجسم، ونقص التروية الدموية لعضلات الساقين والقدم.

كما ان نقص بعض العناصر الأساسية للجسم مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم والمغنيسيوم قد تؤثر سلبًا على طبيعة حركة العضلات ما يزيد من حدة الإصابة بالشد العضلي. ويمكن لبعض الحالات المرضية أن تتسبب بهذا الشد، منها ضغط العصب الشوكي، والفشل الكلوي، وقصور نشاط الغدة الدرقية، إضافة إلى الحمل والافراط في شرب الكحول.

اعراض الشد العضلي

يتكرر الشد العضلي بشكل خاص مع كبار السن، لكنه قد يصيب الشباب وصغار السن على حد سواء وإن بنسبة أقل.

وتشنج العضلات هو عبارة عن انقباضات قوية مفاجئة لا إرادية، يمكن أن تحدث لعضلة واحدة أو مجموعة من العضلات، لتستمر لعدة ثواني أو حتى ساعات وأكثر.

ومن اعراض الشد العضلي الأكثر شيوعاً:

الألم الشديد وعدم القدرة على القيام بأي نشاط بدني.

عدم القدرة على استخدام العضلة المصابة لحين زوال التشنج.

حدوث انتفاخ وتورم في المكان المصاب في الحالات الخطيرة للشد العضلي.

بروز وتصلب الأنسجة العضلية المصابة وعدم القدرة على لمسها من شدة الألم.

اهم 7 نصائح لتجنب الشد العضلي

بالإمكان دوماً الوقاية من الشد العضلي وتداعياته، وذلك باتباع النصائح السبع التالية: