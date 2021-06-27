طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح لون البشرة وترطيبها وفوائد أخري عديدة

كريم الليمون والنشا ، من الوصفات الطبيعية الغنية بالفوائد، فالليمون يساعد فى تفتيح البشرة وكذلك يعزز من إنتاج الكولاجين المفيد لصحة البشرة لاحتوائه على فيتامين ج، والليمون أيضا يعمل على علاج حب الشباب لأنه يساعد على القضاء على البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب، كما أنه يعمل علي تعقيم وتنظيف وتطهير البشرة من الجراثيم اليومية التي تتعرض لها البشرة، أما النشا فهو يساعد علي ترطيب البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميت، وتطهير الوجه وكذلك إمتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة والتخلص منها، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح وترطيب البشرة. مكونات كريم الليمون والنشا مكونات كريم الليمون والنشا يتكون كريم الليمون والنشا من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب الناس ومكوناته كالتالي: ثلاث ثمار كبيرة من اليمون أو أربعة متوسطي الحجم زينب أن يكون الليمون طازج.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سنستخدم الكبة أو مطحنة الخلاط في عملية تحضير كريم النشا وطريقة تحضيره كالتالي: أول خطوة نقوم بتقطيع الليمون إلي شرائح رقيقة، ثم نقوم بتقطيع هذه الشرائح إلي نصفين.

نقوم بعد ذلك بسلق الليمون المقطع في كوب من الماء حتي تتم تسوية الليمون تماما ونحتفظ بالماء الذي قمنا بسلقه فيه.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط الليمون المسلوق مع الماء الذي قمنا بسلقه فيه في الكبة أو مطحنة الخلاط جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط إلي ملعقتي النشا ونضيف إليهم كوب من الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم علي نار هادئة مع التقليب المستمر حتي يأخذ الخليط القوام الكريمي.

وبعدما يأخذ الخليط القوام الكريمي نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام. وهناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة والفعالة للعناية بالبشرة يمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وصابونة العسل الطبيعي المفيد لصحة البشرة، وكذلك صابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء وغيرها الكثير من الوصفات. الوسوم

كريم الليمون والنشا ، من الوصفات الطبيعية الغنية بالفوائد، فالليمون يساعد فى تفتيح البشرة وكذلك يعزز من إنتاج الكولاجين المفيد لصحة البشرة لاحتوائه على فيتامين ج، والليمون أيضا يعمل على علاج حب الشباب لأنه يساعد على القضاء على البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب، كما أنه يعمل علي تعقيم وتنظيف وتطهير البشرة من الجراثيم اليومية التي تتعرض لها البشرة، أما النشا فهو يساعد علي ترطيب البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميت، وتطهير الوجه وكذلك إمتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة والتخلص منها، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح وترطيب البشرة. مكونات كريم الليمون والنشا مكونات كريم الليمون والنشا يتكون كريم الليمون والنشا من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب الناس ومكوناته كالتالي: ثلاث ثمار كبيرة من اليمون أو أربعة متوسطي الحجم زينب أن يكون الليمون طازج.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سنستخدم الكبة أو مطحنة الخلاط في عملية تحضير كريم النشا وطريقة تحضيره كالتالي: أول خطوة نقوم بتقطيع الليمون إلي شرائح رقيقة، ثم نقوم بتقطيع هذه الشرائح إلي نصفين.

نقوم بعد ذلك بسلق الليمون المقطع في كوب من الماء حتي تتم تسوية الليمون تماما ونحتفظ بالماء الذي قمنا بسلقه فيه.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط الليمون المسلوق مع الماء الذي قمنا بسلقه فيه في الكبة أو مطحنة الخلاط جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط إلي ملعقتي النشا ونضيف إليهم كوب من الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم علي نار هادئة مع التقليب المستمر حتي يأخذ الخليط القوام الكريمي.

وبعدما يأخذ الخليط القوام الكريمي نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام. وهناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة والفعالة للعناية بالبشرة يمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وصابونة العسل الطبيعي المفيد لصحة البشرة، وكذلك صابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء وغيرها الكثير من الوصفات.

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