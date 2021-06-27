مزيل عرق طبيعي 100%: بمكونات طبيعية دون كيماويات يخلصكم من رائحة العرق2021

نقدم مزيل عرق طبيعي 100% ، للتخلص من رائحة العرق في اقل من ثواني بفضل الله ومن مكونات طبيعية وغير ضارة او كيماوية، وتساعد في تفتيح الابطين بشكل كبير جداً، ويعطي الجسم رائحة جميلة جداً، ويمكن استخدامه للرجال والنساء ايضا، ويعمل بشكل كبير علي منع الاحراجات بسبب رائحة العرق الكريهة، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي 100% للتخلص من رائحة العرق نهائيا بمكونات طبيعية2021.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي 100% لتخلص من رائحة العرق

سوف نتعرف علي المكونات الطبيعية لعمل مزيل طبيعي يساعد في التخلص من رائحة العرق الكريهة في اسرع وقت وهي كما يلي:-

معلقة من خل التفاح.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من زيت الجلسرين.

معلقة من زيت الليمون.

معلقتين من زيت الورد.

معلقة صغيرة من زيت شجر الشاي.

ثلاث قطرات من فتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اسهل طريقة لتحضير المزيل بخطوات سهلة جدا وسوف نقضي علي رائحة العرق نهائيا وهي كالتالي:-

نحضر زجاجة فارغة ثم نقوم بوضع خل التفاح وزيت الورد وماء الورد وزيت الليمون وفتامينE وزيت شجر الشاي وزيت الجلسرين ونقلبهم جداً. ثم نغلق الزجاجة بعد التقليب الجيد ثم نحتفظ بها في الثلاجة وتكفي لمدة 5 ايام وتساعد في التبيض ايضا بشكل كبير جداً. ونستخدمها بعد الاستحمام مباشرة وعند الخروج من المنزل وسوف تلاحظين الفرق عن اي مزيل اخر.

مكونات عمل مزيل طبيعي في المنزل بخطوات بسيطة

سوف نقدم لكم مكونات لعمل المزيل الطبيعي دون تكلفة ويساعد في التخلص من اي رائحة في الجسم وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من الشبه المطحونة.

معلقتين من بودرة الاطفال.

ثلاث قطرات من المسك الابيض.

ثلاث قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير المزيل داخل المنزل دون تعب او تكلفة ويقضي نهائيا علي رائحة العرق وهي كالتالي:-