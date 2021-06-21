طريقة عمل السينابون في البيت بالخطوات واحدة واحدة لعمل سينابون مثل الجاهز

- 1/2
- 2/2
نقدم لك طريقة عمل السينابون في البيت، السينابون من الحلويات التي بعشقها العديد والعديد ويبحثون عن فروع السينابون في جميع المحافظات للحصول على أكلة سينابون لذيذة، لكنها ستكون أكلة باهظة الثمن نظرا لارتفاع أسعار السينابون في المحالات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل السينابون.طريقة عمل السينابون في البيت
بخطوات سهلة وطريقة بسيطة يمكنك عمل السنابون في البيت مثل الذي يصنع في المطاعم والمحالات المخصصة لعمل السينابون تماما، ونضع لك من خلال هذا المقال مقادير اليسنابون وخطوات تحضيره وصنعه بالمنزل.المقادير
- نصف كوب لبن دافئ.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- زبدة سايحة.
- فانيليا.
- بيضة.
- دقيق.
- في إناء نضع نصف كوب من اللبن الدافئ ونضع ربع كوب من السكر ونقلب حتى الذوبان.
- نضع ملعقة كبيرة من الخميرة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تخمر.
- ثم نضع ثلث كوب زبدة سائحة وبيضة وفانيليا ورشة ملح ونقلب جيدا.
- نضع عدد اثنين كوب من الدقيق ونبدأ العجن حتى تتكون عجينة متماسك وطرية في نفس الوقت.
- نترك العجين حتى يخمر لمدة نصف ساعة أو ساعة.
- نفرد العجينة على شكل مستطيل.
- ندهن العجينة بزبدة.
- نضع حشوة السينابون وتتكون من كوب سكر أبيض عليهم ملعقتين من القرفة وملعقتين من الكاكاو الخام او المحلى.
- نضع الحشوة على العجينة ونلفها على شكل رول.
- نقطعه ونرصه في الصنية ونتركه يتخمر حوالى عشر دقائق قبل دخول الصنية الفرن.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ونخرجه من الفرن ونضع ملعقتين كبار من كريمة الخفق على كل واحدة ونرجع الصنية الفرن مرة اخرى لمدة عشر دقائق.
- نجهز التوبينج من الجبنة عبارة عن 8 مكعبات جبنة عليهم ربع كوب زبدة كرية ربع كوباية سكر بودر منخول ونضيف فانيليا ونضيف لبن واحدة واحدة حتى السمك المطلوب.
الوسوم
نقدم لك طريقة عمل السينابون في البيت، السينابون من الحلويات التي بعشقها العديد والعديد ويبحثون عن فروع السينابون في جميع المحافظات للحصول على أكلة سينابون لذيذة، لكنها ستكون أكلة باهظة الثمن نظرا لارتفاع أسعار السينابون في المحالات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل السينابون.طريقة عمل السينابون في البيت
بخطوات سهلة وطريقة بسيطة يمكنك عمل السنابون في البيت مثل الذي يصنع في المطاعم والمحالات المخصصة لعمل السينابون تماما، ونضع لك من خلال هذا المقال مقادير اليسنابون وخطوات تحضيره وصنعه بالمنزل.المقادير
- نصف كوب لبن دافئ.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- زبدة سايحة.
- فانيليا.
- بيضة.
- دقيق.
- في إناء نضع نصف كوب من اللبن الدافئ ونضع ربع كوب من السكر ونقلب حتى الذوبان.
- نضع ملعقة كبيرة من الخميرة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تخمر.
- ثم نضع ثلث كوب زبدة سائحة وبيضة وفانيليا ورشة ملح ونقلب جيدا.
- نضع عدد اثنين كوب من الدقيق ونبدأ العجن حتى تتكون عجينة متماسك وطرية في نفس الوقت.
- نترك العجين حتى يخمر لمدة نصف ساعة أو ساعة.
- نفرد العجينة على شكل مستطيل.
- ندهن العجينة بزبدة.
- نضع حشوة السينابون وتتكون من كوب سكر أبيض عليهم ملعقتين من القرفة وملعقتين من الكاكاو الخام او المحلى.
- نضع الحشوة على العجينة ونلفها على شكل رول.
- نقطعه ونرصه في الصنية ونتركه يتخمر حوالى عشر دقائق قبل دخول الصنية الفرن.
- ندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ونخرجه من الفرن ونضع ملعقتين كبار من كريمة الخفق على كل واحدة ونرجع الصنية الفرن مرة اخرى لمدة عشر دقائق.
- نجهز التوبينج من الجبنة عبارة عن 8 مكعبات جبنة عليهم ربع كوب زبدة كرية ربع كوباية سكر بودر منخول ونضيف فانيليا ونضيف لبن واحدة واحدة حتى السمك المطلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السينابون في البيت بالخطوات واحدة واحدة لعمل سينابون مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.