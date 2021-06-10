أسهل طريقة لعمل الجاتوه احلي من الجاهز وبأقل تكلفة

طريقة عمل الجاتوه لكي نقدمه في المناسبات الأسرية الخاصة مثل أعياد الميلاد والخطوبة والعديد من المناسبات، حيث سنقوم بعمله بأسهل طريقة ممكنة، وذلك بمقادير الكيك الاسفنجي العادي سنقوم بعمل الجاتوه وسنوضح لكم الآن المقادير والطريقة المناسبة لعمل الجاتوه. مقادير عمل الجاتوه اتنين كوب دقيق

5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ

رشة ملح

واحد كوب من السكر

2 كيس فانيليا

ملعقة كبيرة محسن كيك ويكون بديلها ملعقة خل

ربع كوب ماء طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي نحضر بولة ونضيف أول شىء البيض ثم نضع الملح والفانيليا ونضيف أيضا محسن الكيك ، ثم نقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي جيداً لمدة أكثر من عشر دقائق، بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في الضرب بالمضرب أو في العجان حتي نجد أن لون البيض مع السكر أصبح فاتح جدا نبدأ في اضافة الماء شوية بشوية واثناء ذلك يكون المضرب شغال حيث نضيف ماء ثم نضرب ونضيف مرة أخري ونضرب مرة أخري حتي الخليط يصبح لونه فاتح

نأتي بالدقيق ويكون منخول اقل شىء ثلاث مرات ونضيف اليه بيكنج بودر ونبدأ في إضافة الدقيق كمية بسيطة ثم نضرب بالمضرب وكمية بسيطة ونضرب بالمضرب وهكذا

نحضر صينية مستطيلة مقاس 30 ونضع بها ورق زبدة ونبدأ في اضافة خليط الكيك

نضع في الفرن ويكون علي درجة حراة 180 ونضعها في الرف الاوسط علي الشبكة ونتركها 45 دقيقة أقل شىء ولا نفتح عليها الفرن

ويمكن عمل كيك شيكولاتة بنفس الطريقة مع أخذ نصف كوب دقيق ونضع بدلها نصف كوب كاكاو خام مقادير الكريم شانتيه 2 كوب كريم شانتيه

2كوب ماء ويكون مثلج

كوب سكر طريقة عمل الكريم شانتيه نضيف الماء والسكر ونضربهم بالمضرب جيدا حتي يذوب السكر صم نضيف الكريم شانتيه ونضربهم جيدا

نبدأ في تقطيع الكيك الي طبقات ثم نضع ضربات خفيف او عصير ونضع كريم شانتيه ثم نضع الطبقة الأخري

ثم نبدأ في تزيين الجاتوه وتقطيعه الحجم الذي نريده. طريقة عمل الجاتوه الاقتصاديمقادير الكريم شانتيهطريقة عمل الكريم شانتيه الوسوم

طريقة عمل الجاتوه لكي نقدمه في المناسبات الأسرية الخاصة مثل أعياد الميلاد والخطوبة والعديد من المناسبات، حيث سنقوم بعمله بأسهل طريقة ممكنة، وذلك بمقادير الكيك الاسفنجي العادي سنقوم بعمل الجاتوه وسنوضح لكم الآن المقادير والطريقة المناسبة لعمل الجاتوه. مقادير عمل الجاتوه اتنين كوب دقيق

5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ

رشة ملح

واحد كوب من السكر

2 كيس فانيليا

ملعقة كبيرة محسن كيك ويكون بديلها ملعقة خل

ربع كوب ماء طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي نحضر بولة ونضيف أول شىء البيض ثم نضع الملح والفانيليا ونضيف أيضا محسن الكيك ، ثم نقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي جيداً لمدة أكثر من عشر دقائق، بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في الضرب بالمضرب أو في العجان حتي نجد أن لون البيض مع السكر أصبح فاتح جدا نبدأ في اضافة الماء شوية بشوية واثناء ذلك يكون المضرب شغال حيث نضيف ماء ثم نضرب ونضيف مرة أخري ونضرب مرة أخري حتي الخليط يصبح لونه فاتح

نأتي بالدقيق ويكون منخول اقل شىء ثلاث مرات ونضيف اليه بيكنج بودر ونبدأ في إضافة الدقيق كمية بسيطة ثم نضرب بالمضرب وكمية بسيطة ونضرب بالمضرب وهكذا

نحضر صينية مستطيلة مقاس 30 ونضع بها ورق زبدة ونبدأ في اضافة خليط الكيك

نضع في الفرن ويكون علي درجة حراة 180 ونضعها في الرف الاوسط علي الشبكة ونتركها 45 دقيقة أقل شىء ولا نفتح عليها الفرن

ويمكن عمل كيك شيكولاتة بنفس الطريقة مع أخذ نصف كوب دقيق ونضع بدلها نصف كوب كاكاو خام مقادير الكريم شانتيه 2 كوب كريم شانتيه

2كوب ماء ويكون مثلج

كوب سكر طريقة عمل الكريم شانتيه نضيف الماء والسكر ونضربهم بالمضرب جيدا حتي يذوب السكر صم نضيف الكريم شانتيه ونضربهم جيدا

نبدأ في تقطيع الكيك الي طبقات ثم نضع ضربات خفيف او عصير ونضع كريم شانتيه ثم نضع الطبقة الأخري

ثم نبدأ في تزيين الجاتوه وتقطيعه الحجم الذي نريده. طريقة عمل الجاتوه الاقتصاديمقادير الكريم شانتيهطريقة عمل الكريم شانتيه

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