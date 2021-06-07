سر تتبيلة كفتة الفراخ اللذيذة حضري كفتة فراخ على الفحم من غير ما تفك منك خطوة بخطوة

ستتعرف معنا اليوم على طريقة طهي كفتة الفراخ بدون الكثير من الوقت ومجهود وتعب، إن كفتة الفراخ مفضلة لدى الكثير من الأمهات التي تجعل الطعام شهي وذات مذاق رائع، فتابعي معنا قراءة المقال التالي للتعرف على الطريقة الصحيحة لكفتة الفراخ مثل المطاعم. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ إليك مكونات تحضير كفتة الفراخ مما يلي: سبعة مئة جرام لحم دجاج يكون مفروم.

بصلة واحدة وابشرها.

كوب ونصف بقسماط.

بيضة واحدة.

ملعقتين من بهارات فراخ.

ثلاث ملاعق من كمون ناعم.

ملح وفلفل أسود (إذا كنت تريد).

ربع كوب من كزبرة خضراء.

جرجير.

طحينة.

خبز للتقديم. طريقة طهي كفتة دجاج طريقة طهي كفتة دجاج إتبع الخطوات التالية جيدا تقوم بطهي كفتة الدجاج مت الآتي: نضع وعاء ونقوم بدمج لحم مفروم دجاج مع البصل جيدا.

ثم نقوم بإضافة البقسماط والبيض والكزبرة والتوابل المخصصة لها وحسب رغبتك.

ندمجها لبضع دقائق وبعدها نقوم بعملها على شكل أصابع.

بعد الانتهاء نأخذ صوابع الكفتة ونضعه في ثلاجة عشر دقائق حتى يصبح متماسك

قم بتسخين شواية الفرن.

نأخذ الكفتة من ثلاجة ونضع فيها أسياخ خشبية.

وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة حتى تصبح ناضجة للأكل.

ونقدم معها القليل من الجرجير والطحينة وكذلك الخبز العربي . طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية مكونات عمل كفتة الفراخ مشوية مما يلي: واحد ونصف كجم أفخاذ فراخ مفروم.

بصلتين مفروم.

كوب واحد من بقدونس مفروم.

ملعقتان بقسماط.

عيدان خشب للشوي.

ملعقة واحدة من بهارات فراخ. طريقة طهي كفتة دجاج أحضر البصل المفروم ثم اعصره من الماء الموجود به.

ونقوم بدمج البصل مع الدجاج.

وبعدها تقوم بإضافة على فراخ كل من والبقدونس البقسماط وتتبل بالملح والفلفل والبهارات.

يجب أن تدمج الكفتة جيدا لعدة دقائق وبعدها عملها على شكل صوابع كفته.

ونضعها في سيخ من الخشب وغمسها في ماء البصل.

ثم تقوم بشويها على شواية وتقليبها من جميع الزوايا وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

ستتعرف معنا اليوم على طريقة طهي كفتة الفراخ بدون الكثير من الوقت ومجهود وتعب، إن كفتة الفراخ مفضلة لدى الكثير من الأمهات التي تجعل الطعام شهي وذات مذاق رائع، فتابعي معنا قراءة المقال التالي للتعرف على الطريقة الصحيحة لكفتة الفراخ مثل المطاعم. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ إليك مكونات تحضير كفتة الفراخ مما يلي: سبعة مئة جرام لحم دجاج يكون مفروم.

بصلة واحدة وابشرها.

كوب ونصف بقسماط.

بيضة واحدة.

ملعقتين من بهارات فراخ.

ثلاث ملاعق من كمون ناعم.

ملح وفلفل أسود (إذا كنت تريد).

ربع كوب من كزبرة خضراء.

جرجير.

طحينة.

خبز للتقديم. طريقة طهي كفتة دجاج طريقة طهي كفتة دجاج إتبع الخطوات التالية جيدا تقوم بطهي كفتة الدجاج مت الآتي: نضع وعاء ونقوم بدمج لحم مفروم دجاج مع البصل جيدا.

ثم نقوم بإضافة البقسماط والبيض والكزبرة والتوابل المخصصة لها وحسب رغبتك.

ندمجها لبضع دقائق وبعدها نقوم بعملها على شكل أصابع.

بعد الانتهاء نأخذ صوابع الكفتة ونضعه في ثلاجة عشر دقائق حتى يصبح متماسك

قم بتسخين شواية الفرن.

نأخذ الكفتة من ثلاجة ونضع فيها أسياخ خشبية.

وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة حتى تصبح ناضجة للأكل.

ونقدم معها القليل من الجرجير والطحينة وكذلك الخبز العربي . طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية مكونات عمل كفتة الفراخ مشوية مما يلي: واحد ونصف كجم أفخاذ فراخ مفروم.

بصلتين مفروم.

كوب واحد من بقدونس مفروم.

ملعقتان بقسماط.

عيدان خشب للشوي.

ملعقة واحدة من بهارات فراخ. طريقة طهي كفتة دجاج أحضر البصل المفروم ثم اعصره من الماء الموجود به.

ونقوم بدمج البصل مع الدجاج.

وبعدها تقوم بإضافة على فراخ كل من والبقدونس البقسماط وتتبل بالملح والفلفل والبهارات.

يجب أن تدمج الكفتة جيدا لعدة دقائق وبعدها عملها على شكل صوابع كفته.

ونضعها في سيخ من الخشب وغمسها في ماء البصل.

ثم تقوم بشويها على شواية وتقليبها من جميع الزوايا وتصبح جاهزة للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة كفتة الفراخ اللذيذة حضري كفتة فراخ على الفحم من غير ما تفك منك خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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