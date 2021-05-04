سر طبي مذهل لعلاج تساقط الشعر نهائياً وتكثيف الشعر الخفيف

لا شك أن مشكلة تساقط الشعر هي المشكلة الأكبر والأكثر انتشارا بين النساء والرجال، ولذلك سوف نستعرض في موضوعنا اليوم 3 وصفات طبيعية ينصح بها الأطباء المتخصصين في مجال الشعر ومسببات التساقط، وسوف نعتمد في كل وصفة على مكونات طبيعية مليئة بالعناصر والفيتامينات المفيدة، والثلاث وصفات تكمل بعضها البعض في الفائدة والنتيجة المذهلة للشعر، حيث يتم استخدام كل وصفة منها مرة واحدة في الأسبوع.

تكثيف الشعر ومنع تساقطه

والوصفة الأولي في موضوعنا اليوم تعتمد على الشاي الأخضر، حيث نقوم بتجهيز 2-3 أكياس من الشاي الأخضر، 1-2 كوب من الماء الساخن، وذلك حسب طول الشعر، ولتحضير الوصفة نقوم بنقع أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن، ثم نتركه يبرد حتى درجة حرارة الغرفة، ثم يتم غسل فروة الرأس والشعر بالشاي الأخضر مع تدليك فروة الرأس بلطف، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة أخرى قبل شطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

ويعد الشاي الأخضر من مضادات الأكسدة الرائعة ولديه قدرة رائعة على إزالة الجذور الحرة مما يجعله حلًا فعالًا لتساقط الشعر، كما أنه يساعد في تقليل DTH أو الديهدرو تستوستيرون وهو أحد أسباب تساقط الشعر، وبصرف النظر عن ذلك فهو يقوي شعرك ويحارب قشرة الرأس والحكة أيضًا.

زيادة طول وكثافة الشعر

أما الوصفة الثانية في موضوعنا اليوم فهي تعتمد على بذور الحلبة كعنصر أساسي لعلاج التساقط، وتحتوي بذور الحلبة على حمض النيكوتينيك والبروتينات التي تعالج قشرة الشعر وتمنع تساقطه، ولتحضير الوصفة يتم تجهيز 2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة بالاضافة إلى وعاء من الماء، ويتم نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وفي الصباح نقوم بتصفية البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون، ويتم وضع المعجون الذي تم الحصول عليه على فروة الرأس والشعر، ثم نتركه لمدة 25-30 دقيقة قبل غسيل الشعر باستخدام شامبو مناسب.

الوصفة الثالثة في موضوعنا اليوم تعتمد على الأفوكادو، ويحتوي الأفوكادو على فيتامين E الذي يتوغل بسهولة في جذور الشعر ويحفز عملية نموه ويضيف للشعر لمعان ورطوبة، ولتحضير الوصفة تم تجهيز 1 حبة أفوكودا طازجة، 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالاضافة إلى 1 حبة ليمون، ويتم وضع الأفوكادو في وعاء ثم هرسه لعمل عجينة ناعمة، ثم يضاف زيت الزيتون إليها ويخلط جيدا، ثم يتم عصر الليمون في الخليط وخلط المكونات جيدا مرة أخرى،ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالشامبو المناسب.

تكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات في فروة الرأس

من المعروف أيضا عن القرنفل قدرته الهائلة في تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي فإنه يعمل على إصلاح التلف ويعزز نمو بصيلات الرأس وتكثيف الشعر خاصة البصيلة الخفيفة، كما يعمل بشكل فعال على حماية الشعر من التساقط، ليمنح الشعر نعومة وفرد ولمعان من أول استعمال، بالإضافة إلى قدرته على زيادة كثافة الشعر وزيادة طوله بغزارة، ويستخدم مسحوق القرنفل المطحون مع مطحون كل من أعشاب اللافندر والكركديه ونبات الزعتر في مقدار نصف لتر من الماء المغلي، ويستخدم كغسول للشعر ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر.

وهناك طريقة هندية مذهلة في تكثيف الشعر، ولا أبالغ عندما أقول أن كثير من الفنانات يستخدمونها كبديل طبيعي عن الكيراتين والبروتين، ولكنها تعتمد على مكون يصعب تصديق فوائده الرهيبة للشعر وهو الجاز الأبيض، حيث يتم خلط مجموعة من الزيوت مع الجاز في حمام دافئ، ثم تدليك الشعر بالخليط لمدة 5 دقائق وتركه على الشعر لمدة ساعتين، ثم غسيل الشعر بشامبو طبي ثم شطفه بالماء الفاتر ثم باستخدام منقوع النعناع والبقدونس، كما أن تلك الطريقة في فرد الشعر تعمل على منح الشعر ترطيب عميق ولمعان طبيعي ليس له مثيل.

لعلاج تساقط الشعر وتعزيز نموه وتقوية بصيلاته يتم تحضير ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز، بيضة واحدة ثم يتم مزج المكونات جيدا مع بعضها في وعاء ثم يتم فرد الخليط على الشعر بالكامل ثم يترك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والماء البارد ثم استخدمي البلسم الخاص بك.