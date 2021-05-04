أسهل طريقة لعمل الغريبة فى المنزل بمكونات بسيطة ونتيجتها مضمونة

تعد الغريبة من أشهر الحلويات التي نقوم بتحضيرها في عيد الفطر المبارك، حيث إنها تتكون من مكونات بسيطة وسهله وغير مكلفه لذلك تفضل السيدات القيام بتحضيرها بنفسها وعدم شرائها من المحلات، ودائما ما يفضلون الأطفال أكلها لطعمها اللذيذ وشكلها المزخرف بالخرز، الغريبة لها اكثر من تزيين، إضافة الخرز أو الشوكولاتة أوالمكسرات حسب رغبة الأطفال والسيدات. طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة المكونات نصف كيلو دقيق فاخر

ربع كيلو سمنه مثلجه طريه

2 ملعقه لبن بودر

كوب الا ربع سكر بودر

خرز أو مكسرات أو شوكولاتة للتزيين طريقة التحضير نضع السمن في العجان أو المضرب الكهربائي ويشترط أن بكون السمن مثلج وطري ثم نقوم بخفقه جيدا حتى يتحول لونه فاتح.

نضيف السكر البودر على السمن ونخفقه جيدا حتى يتضاعف حجمه ويصبح مايشابه الكريم شانتيه.

نضيف الدقيق واللبن البودر على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نلف العجينة فى كيس ونتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نشكل العجينة إلي دوائر صغيرة ونضغط عليها بأصبع الإبهام ضغطه صغيرة ونزينها بالخرز أو المكسرات حسب الرغبة.

نرص الغريبة فى صاج الفرن المدهون بالسمن ثم نضعه فى الفرن على درجة حرارة 150 حتى تنضج جيدا.

للتأكد من تسوية الغريبة نلاحظ تحريكها بسهولة فى الصاج ويصبح لونها ذهبي لإنها لا تستغرق وقت كبير فى التسوية.

نخرج الغريبة من الفرن ونقوم برصها فى ورق يشبه ورق الكب كيك.

نضع الغريبة فى طبق التقديم أو فى علبة محكمة الغلق حتي تظل طريه وناعمة.

وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم شرح أبسط طريقة لعمل الغريبة فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة فى المطبخ حتى لا تستغرق وقت كبير فى عملها وبتكلفة أقل من شرائها. طريقة التحضير الوسوم

تعد الغريبة من أشهر الحلويات التي نقوم بتحضيرها في عيد الفطر المبارك، حيث إنها تتكون من مكونات بسيطة وسهله وغير مكلفه لذلك تفضل السيدات القيام بتحضيرها بنفسها وعدم شرائها من المحلات، ودائما ما يفضلون الأطفال أكلها لطعمها اللذيذ وشكلها المزخرف بالخرز، الغريبة لها اكثر من تزيين، إضافة الخرز أو الشوكولاتة أوالمكسرات حسب رغبة الأطفال والسيدات. طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة المكونات نصف كيلو دقيق فاخر

ربع كيلو سمنه مثلجه طريه

2 ملعقه لبن بودر

كوب الا ربع سكر بودر

خرز أو مكسرات أو شوكولاتة للتزيين طريقة التحضير نضع السمن في العجان أو المضرب الكهربائي ويشترط أن بكون السمن مثلج وطري ثم نقوم بخفقه جيدا حتى يتحول لونه فاتح.

نضيف السكر البودر على السمن ونخفقه جيدا حتى يتضاعف حجمه ويصبح مايشابه الكريم شانتيه.

نضيف الدقيق واللبن البودر على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نلف العجينة فى كيس ونتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نشكل العجينة إلي دوائر صغيرة ونضغط عليها بأصبع الإبهام ضغطه صغيرة ونزينها بالخرز أو المكسرات حسب الرغبة.

نرص الغريبة فى صاج الفرن المدهون بالسمن ثم نضعه فى الفرن على درجة حرارة 150 حتى تنضج جيدا.

للتأكد من تسوية الغريبة نلاحظ تحريكها بسهولة فى الصاج ويصبح لونها ذهبي لإنها لا تستغرق وقت كبير فى التسوية.

نخرج الغريبة من الفرن ونقوم برصها فى ورق يشبه ورق الكب كيك.

نضع الغريبة فى طبق التقديم أو فى علبة محكمة الغلق حتي تظل طريه وناعمة.

وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم شرح أبسط طريقة لعمل الغريبة فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة فى المطبخ حتى لا تستغرق وقت كبير فى عملها وبتكلفة أقل من شرائها. طريقة التحضير

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