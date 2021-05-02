وصفات لعلاج الحبوب في البشرة في المنزل تعرفي عليها

وصفات لعلاج الحبوب في البشرة تعاني مجموعة من البنات والأولاد من مشكلة في ظهور حبوب في الوجه لمجموعة من الأسباب المختلفة وهذا يشعرهم بالإحراج وخصوصاً في حضور تجمعات أو مناسبات مختلفة وسوف نقوم بتقديم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج الحبوب التي تظهر في البشرة، وقد تساعد على القضاء على حبوب الشباب نهائياً.

وصفات لعلاج الحبوب في البشرة

يعاني الشباب من ظهور حبوب في الوجه سواء كانوا فتيات أو شباب وهناك مجموعة من الأشياء الطبيعية التي تساعد على علاج هذه الحبوب والقضاء عليها نهائياً لأن ظهور الحبوب في الوجه تشعر الإنسان بالإحراج وخصوصاً عند حضور المناسبات وسوف نقدم مجموعة من الوصفات التي تساعد على القضاء على هذه الحبوب وهي.

وصفات لعلاج الحبوب في البشرة وإزالة الحبوب من الوجه نهائياً

العسل

يعمل العسل على علاج حب الشباب الموجود في الوجه لأنه يحتوي على مجموعة خصائص مضادات حيوية عن طريق وضع ملعقة صغيرة من العسل في المناطق الموجود بها الحبوب والطريقة هي:-

نصف كوب من العسل.

كوب من الشوفان العادي.

نقوم بمزج نصف كوب العسل مع كوب الشوفان العادي.

يتم غسل الوجه جيداً وتجفيفه بعد ذلك يتم فرد هذا المزيج على الوجه ويترك على الوجه لمدة 35 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ويتم تجفيفه ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى يتم زوال جميع الحبوب الموجودة في الوجه.

مقادير الوصفةطريقة الاستخدام

الشاي الأخضر

يوجد في الشاي الأخضر مجموعة من الخصائص المضاد للميكروبات ومضاد أيضا للأكسدة وهي تقوم بمعالجة حب الشباب والطريقة هي

كوب متوسط من الشيء الأخضر.

يتم إعداد كوب من الشاي الأخضر ويستخدم لتنظيف البشرة أو يتم إحضار مجموعة من أكياس الشاي الأخضر البكتات ويتم وضع قطرات من الماء عليهم ويتم وضعها على المناطق المصابة.

ويتم تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع حتى زوال الحبوب نهائياً.

مقادير الوصفةطريقة الاستخدام