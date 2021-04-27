3 طرق جديدة لعمل السمك في الفرن والسمك المشوي مثل المطاعم بطرق سهلة وسريعة

تعرفي علي طرق جديدة لعمل السمك المشوي في المنزل مثل المطاعم بطريقة بسيطة وسهلة، هناك الكثير من أنواع السمك الموجودة في الأسواق والتي نتناولها بعضها مشهور ومعروف والأخر غير منتشر، ولكن جميعنا نحب تناول الأسماك وذلك لأنها تحتوي علي العديد من الفوائد التي يحتجها جسم الإنسان وتفيده، كما أن لكل نوع من الأسماك له طرق عديدة لإعداده وطرق مختلفة سنتعرف عليها. طرق جديدة لعمل السمك طرق جديدة لعمل السمك سوف نتعرف الآن علي طرق جديدة ومختلفة لعمل بعض أنواع الأسماك الشهية بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة. بطارخ بالخضار المكونات ربع كيلو من البطارخ

ربع كيلو جمبري مقشرة

بطاطس مقطعة شرائح

كوسة مقطعة إلي شرائح

بصلة مقطعة إلي شرائح

فلفل أخضر مقطع

جزر مبشور

صلصلة طماطم

ثوم وكزبرة ناشفة وشبت

كركم وبابريكا

ملح وفلفل أخضر طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع فيه الكوسة والفلفل الأخضر والجزر وباقي الخضروات بعد تقطيعها مع وضع كوبان من الماء عليهم.

قومي بوضع الجمبري والبطارخ علي الخضروات ثم غطيهم بورق الفويل جيدا ثم قومي بوضعه داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة.

اتركي البطارخ في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تصبح ناضجة ثم قومي بتقدميها. سمك فيليه في الفرن سمك فيليه في الفرن المقادير خمس قطع من سمك الفيليه

ثلث كوب من البقسماط المطحون

فصان من الثوم المهروس

معلقتين صغرتين من عصير الليمون

اربع ملاعق كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه الزبدة مع وضع السكر وعصير الليمون والأعشاب الإيطالية والملح والفلفل والبقدونس وقلبيهم مع بعضهم.

احضري صينية وضعي فيها القليل من الزيت ثم قومي بوضع السمك في هذا الخليط مع مزج الفيليه بهذا الخليط.

قومي برش البقسماط علي وجه صينية السمك وعلي سمك الفيليه نفسه حتي تغطي بالكامل.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة 425 واتركي الصينية لمدة 25 دقيقة حتي تصبح ناضجة وجاهزة للتقديم. سمك مشوي بالخلطة سمك مشوي بالخلطة المكونات 2 كيلو من السمك

2 حبة بطاطس مقطعة

ربع كوب من عصير الليمون

فصان من الثوم المفروم

ملعقتين كبرتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الشطه

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من بهارات السمك

ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بعمل بعض الشقوق بالسمك من الخارج

إحضري وعاء وضعي فيه كل تلك البهارات التي ذكرنها وقومي بخلطهم مع بعضهم.

قومي بوضع الخليط داخل شقوق السمك وعليها من الخارج ثم قومي بإدخالها إلي الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

قومي بعد ذلك بوضع البطاطس في صينيه السمك وادهنيها ببعض الزيت من فوقه ثم قومي بتغطية الصينية بورق فويل.

قومي بتسخين الفرن وضعي فيه الصينية علي درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركه لمدة 40 حتي ينضج السمك. الوسوم

تعرفي علي طرق جديدة لعمل السمك المشوي في المنزل مثل المطاعم بطريقة بسيطة وسهلة، هناك الكثير من أنواع السمك الموجودة في الأسواق والتي نتناولها بعضها مشهور ومعروف والأخر غير منتشر، ولكن جميعنا نحب تناول الأسماك وذلك لأنها تحتوي علي العديد من الفوائد التي يحتجها جسم الإنسان وتفيده، كما أن لكل نوع من الأسماك له طرق عديدة لإعداده وطرق مختلفة سنتعرف عليها. طرق جديدة لعمل السمك طرق جديدة لعمل السمك سوف نتعرف الآن علي طرق جديدة ومختلفة لعمل بعض أنواع الأسماك الشهية بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة. بطارخ بالخضار المكونات ربع كيلو من البطارخ

ربع كيلو جمبري مقشرة

بطاطس مقطعة شرائح

كوسة مقطعة إلي شرائح

بصلة مقطعة إلي شرائح

فلفل أخضر مقطع

جزر مبشور

صلصلة طماطم

ثوم وكزبرة ناشفة وشبت

كركم وبابريكا

ملح وفلفل أخضر طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع فيه الكوسة والفلفل الأخضر والجزر وباقي الخضروات بعد تقطيعها مع وضع كوبان من الماء عليهم.

قومي بوضع الجمبري والبطارخ علي الخضروات ثم غطيهم بورق الفويل جيدا ثم قومي بوضعه داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة.

اتركي البطارخ في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تصبح ناضجة ثم قومي بتقدميها. سمك فيليه في الفرن سمك فيليه في الفرن المقادير خمس قطع من سمك الفيليه

ثلث كوب من البقسماط المطحون

فصان من الثوم المهروس

معلقتين صغرتين من عصير الليمون

اربع ملاعق كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه الزبدة مع وضع السكر وعصير الليمون والأعشاب الإيطالية والملح والفلفل والبقدونس وقلبيهم مع بعضهم.

احضري صينية وضعي فيها القليل من الزيت ثم قومي بوضع السمك في هذا الخليط مع مزج الفيليه بهذا الخليط.

قومي برش البقسماط علي وجه صينية السمك وعلي سمك الفيليه نفسه حتي تغطي بالكامل.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة 425 واتركي الصينية لمدة 25 دقيقة حتي تصبح ناضجة وجاهزة للتقديم. سمك مشوي بالخلطة سمك مشوي بالخلطة المكونات 2 كيلو من السمك

2 حبة بطاطس مقطعة

ربع كوب من عصير الليمون

فصان من الثوم المفروم

ملعقتين كبرتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الشطه

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من بهارات السمك

ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بعمل بعض الشقوق بالسمك من الخارج

إحضري وعاء وضعي فيه كل تلك البهارات التي ذكرنها وقومي بخلطهم مع بعضهم.

قومي بوضع الخليط داخل شقوق السمك وعليها من الخارج ثم قومي بإدخالها إلي الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

قومي بعد ذلك بوضع البطاطس في صينيه السمك وادهنيها ببعض الزيت من فوقه ثم قومي بتغطية الصينية بورق فويل.

قومي بتسخين الفرن وضعي فيه الصينية علي درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركه لمدة 40 حتي ينضج السمك.

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