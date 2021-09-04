شوف عروض اكسترا السعودية اليوم على الجوالات وخصومات حتى 70%

تقدم إليكم اكسترا سلسلة من العروض والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، فتقدم إليكم اكسترا أقوى الأجهزة من أفضل الماركات العالمية وذلك بأسعار رمزية مناسبة لكافة الطبقات، فاكسترا من أهم المتاجر التي توفر إليكم أجود المنتجات وإليكم في ذلك المقال أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على الجوالات

تشمل اكسترا الكثير من الهواتف المحمول من الماركات العالمية وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الهواتف:

توفر إليكم اكسترا على أجهزة الأيفون التي من أهمها أبل أيفون12 برو ماكس 5 جي و256 جيجا أزرق.

آبل أيفون 12 برو 5جي و128 جيجا باللون الأزرق.

يتوفر إليكم اكسترا هاتف آبل أيفون 5 جي 128 جيجا باللون الذهبي.

يتوفر إليكم عرض على اكسترا من آبل أيفون 12، 5 جي و128 جيجا بنفسجي.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

يشمل العرض على أبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي و256 جيجا جرافيت.

يشمل العرض على أبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي 256 جيجا باللون الذهبي.

يحتوي العرض على أبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي و128 جيجا بايت توفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على أبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي 128 جيجا بايت جرافيت.

يشمل العرض على أبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي، 64 جيجا بايت أسود.

عروض اكسترا على هواتف الأندرويد

يحتوي العرض على أنواع مختلفة من أجهزة الأندرويد التي من أهمها كلاً من التالي:

يحتوي العرض على سامسونج جالاكسي 21 إس، 64 جيجا بايت باللون الأسود.

يشمل العرض على شاومي ريد مي 9 إيه،4 جي و32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على سامسونج جالكسي إيه 52، 4 جي و128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي، 256 جيجا بايت برونزي.

يحتوي العض على سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي و256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

عروض اكسترا على التابلت

تابلت هواوي ميديا باد ام 5 لايت8، رمادي 8 بوصة 4 جي واي فاي 32 جيجا

خصومات اكسترا على الجوالات

إذا كنتم ترغبون في الحصول على نوع هاتف جديد وتبحثون عن متجر للتعامل معه فلن تجدوا أفضل من اكسترا فهي دائماً في خدمتكم.