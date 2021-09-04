نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ماتش مصر والجابون وتردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لماتشات المنتخب المصري في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد لمحبين كرة القدم أو الرياضة بشكل عام، حيث إنه بين الحين والآخر يتم تغيير التردد، تعد تلك القناة من القنوات الرائدة حيث أنها لديها الحق لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لعام 2022 وبشكل حصري في مصر والتي سوف يتم البدء في بث تلك المباريات ابتداء من يوم 1 سبتمبر القادم لعام 2021.
موعد ماتش مصر والجابون والقناة الناقلة
إليك تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي لمشاهدة كافة المباريات في تصفيات كأس العالم 2022 وبشكل حصري على القناة في مصر ومشاهدة ماتش مصر والجابون الموافق 5|9|2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر
|تردد القناة
|11861
|معامل الاستقطاب
|رأسي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي
وإليك التردد كالآتي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد الأرضي (التماثلي)
|UHF9
|التردد الأرضي (الرقمي)
|UHF32
تردد أون تايم سبورت 1 الجديد
إليك أحدث تردد أون تايم سبورت 1 كالآتي على النايل سات واستمتع ببث مباشر بجودة hd :
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الدرجة
|7.3 غرب
تردد أون تايم سبورت 2 الجديد
إليك تردد قناة أون تايم سبورت 2 لمتابعة مبارياتك المفضلة ومشاركة أصحابك وهي كالآتي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الترميز
|28500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد اون سبورت الجديد 3
إليك تردد قناة أون سبورت 3 التي تبث احدث ماتشات الدوريات المختلفة بجودة مرتفعة دون تقطيع وهي كالآتي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت
يمكنك أن تشاهد قناة اون تايم سبورت على التلفزيون الأرضي وذلك من خلال الخطوات التالية:
- أولا قم بتثبيت القناة على التلفزيون الأرضي.
- ثبت سلك الاستقبال للقنوات على شاشة التليفزيون.
- افصل جهاز الرسيفر عن شاشة التلفاز وذلك من خلال زر البث على الاستقبال الأرضي.
- إذا كانت القناة غير موجودة قم بالضغط على الإعدادات التي تتواجد بالريموت كنترول الخاص بك.
- اضغط على الزر الخاص بالقنوات.
- اعمل توليف إعداد القناة.
- اضغط على توليف تلقائي وبعدها اختر بحث رقمي وانتظر حتى يتم تثبيت القناة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد ماتش مصر والجابون وتردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لماتشات المنتخب المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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