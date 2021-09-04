نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ماتش مصر والجابون وتردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لماتشات المنتخب المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد لمحبين كرة القدم أو الرياضة بشكل عام، حيث إنه بين الحين والآخر يتم تغيير التردد، تعد تلك القناة من القنوات الرائدة حيث أنها لديها الحق لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لعام 2022 وبشكل حصري في مصر والتي سوف يتم البدء في بث تلك المباريات ابتداء من يوم 1 سبتمبر القادم لعام 2021.

موعد ماتش مصر والجابون والقناة الناقلة

إليك تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي لمشاهدة كافة المباريات في تصفيات كأس العالم 2022 وبشكل حصري على القناة في مصر ومشاهدة ماتش مصر والجابون الموافق 5|9|2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر

تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

وإليك التردد كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات التردد الأرضي (التماثلي) UHF9 التردد الأرضي (الرقمي) UHF32

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد

إليك أحدث تردد أون تايم سبورت 1 كالآتي على النايل سات واستمتع ببث مباشر بجودة hd :

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الدرجة 7.3 غرب

تردد أون تايم سبورت 2 الجديد

إليك تردد قناة أون تايم سبورت 2 لمتابعة مبارياتك المفضلة ومشاركة أصحابك وهي كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الترميز 28500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد اون سبورت الجديد 3

إليك تردد قناة أون سبورت 3 التي تبث احدث ماتشات الدوريات المختلفة بجودة مرتفعة دون تقطيع وهي كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت

يمكنك أن تشاهد قناة اون تايم سبورت على التلفزيون الأرضي وذلك من خلال الخطوات التالية: