طرق معرفة أقرب ماكينة ATM من الهاتف فقط من موقعي ومواقع ابرز البنوك

طرق معرفة أقرب ماكينة ATM ؛ في وقت ما لا يتوفر معنا نقود سائلة على الفور نبدأ في البحث عن ماكينة ATM يمكن من خلالها الحصول على المال، وبالطبع لن يجوز السير على الأقدام والبحث في الشوارع المجاورة للموقع الذي نكون فيه، ولذا سنساعدك في معرفة أقرب ماكينة ATM من موقعكم بكل سهولة في خلال هذا المقال.

طرق معرفة أقرب ماكينة ATM

توفيرًا بالوقت والمجهود المبذول في البحث عن ماكينة ATM قريبة من الموقع، سواء أكانت لبنك محدد أو لأي بنك، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم طريقة معرفة أقرب ماكينة خاصًة تسهيلًا على الأشخاص التي لا تعلم جيدًا بالمكان الذي تتواجد فيه، أو الأشخاص الزائرين لبلد لا يعلمون عنها شيئًا، ولمعرفة أقرب ماكينة ATM يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:-

تفعيل خدمة إمكانية الوصول بالهاتف.

يجب تمكين خدمة الموقع بالهاتف.

ثم فتح خرائط جوجل على الهاتف.

على الفور سيتم تحديد الموقع بالتفصيل على الهاتف.

وعلى الفور سيتم ظهور علامات حمراء على الخرائط، تلك هي ماكينات الصراف الآلي القريبة من الموقع.

بعدها على الفور سيتم ظهور الاتجاهات التي يجب السير عليها بكل سهولة للعثور على أقرب ماكينة ATM.

مواقع أبرز البنوك ومعرفة أقرب ATM خاص بها

سهلت الكثير من البنوك طرق معرفة أقرب ATM خاص بها، من خلال زيارة الموقع الخاص بها، لذا سنقدم لكم مواقع أبرز البنوك التي يبحث أغلب الأشخاص عن مواقع ماكينات الصراف الآلي الخاص بها، والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال السحب والإيداع بكل سهولة:-

ماذا أفعل إذا لم تظهر لي علامات حمراء لأقرب ماكينة ATM من موقعي؟

قد لا تظهر العلامات الحمراء التي توضح أماكن ماكينة ATM في تلك الحالة يمكن استخدام برنامج atm hunter، والذي يوضح بالتحديد ماكينات الصراف الآلي القريبة من الموقع:-