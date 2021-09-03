انت الان تتابع تفاصيل خبر إليك أحدث عروض كازيون مصر تستمر حتى 6 سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كازيون ماركت يعتبر من أكبر وأشهر الماركت الموجودة في مصر، والتي تقوم بعرض مجلة أسبوعية، تحتوي على أفضل العروض والتخفيضات للمنتجات الغذائية ومستلزمات المنازل، كما أن كازيون ماركت له العديد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية.

وعلي ذلك يهتم كازيون مصر بالبيع بالتجزئة، حيث إنه يضم مجموعة كبيرة من المحالّ والتي تنتشر بشكل كبير في أنحاء مصر، والتي تعرض كافة السلع والمنتجات بأرخص الأسعار، وقد تقل عن سعر البيع بالجملة، في جميع أفرع كازيون.

ونعرض لكم من خلال موقعنا مصر فايف أحدث وأهم عروض وتخفيضات كازيون مصر والتي تستمر حتى 6 سبتمبر 2021.

عروض كازيون

المكرونات بمختلف أنواعها

الأرز والدقيق والزبدة

الصلصلة والمعجنات والخل

مختلف أنواع الزيوت

مختلف أنواع الألبان والجبن

مختلف أنواع المجمدات (الفراخ والاستربس والبانية والبرجر واللحوم والكفتة والسجق)

مختلف أنواع الخضروات

اللانشون والتونة الاندومي والطحينه

مختلف انواع الشكولاتا والعصائر والعاب الاطفال

مختلف انواع المنظفات والمناديل والمستلزمات الشخصيه

الشامبو والبلسم وزيوت الشعر

والآن نعرض لكم مجلة العروض من كازيون، للتي ستستمر حتي 6 سبتمبر الشهر الجاري، والجدير بالذكر أنه يمكنك الطلب أون لاين، حتي يصلك الطلب إلي باب منزلك من خلال تحميل تطبيق كازيون، أو الاتصال علي 19609.

إليك مجلة عروض كازيون: