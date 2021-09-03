شوف خصومات 60% على الجوالات في اكسترا بالسعودية

خصومات اكسترا على الجوالات المحمولة، توفر إليكم اكسترا أفضل العروض على جميع أنواع الهواتف الذكية، حيث أن هذه العروض تعتبر من أقوى العروض في المملكة العربية السعودية مقارنة بغيرها من المتاجر الأخرى، فيوجد لاكسترا الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية وذلك ما يساعد كافة العملاء أن يستفادوا منها فتتعامل اكسترا مع أفضل شركات متخصصة في مجال بيع الأجهزة الذكية الإلكترونية نظراً لأنها من أهم الأقسام التي تحقق ربح كبير، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز الخصومات التي توفرها إليكم اكسترا على هواتف المحمول.

أهم ما يميز اكسترا:

يوجد الكثير من المميزات التي تمتعت بها شركات اكسترا مما دفع الكثيرين للتعامل معها وإليكم في السطور الآتية أهمها:

تتسم بالسمعة الطيبة والثقة بين الناس وذلك بفضل خصوماتها ومصداقيتها في العمل. تساعد على توفير النقود للفرد فيمكن أن تصل خصوماتها لأكث من 40% وذلك على المنتج الواحد فهي حريصة على أن تقدم الأفضل إلى عملائها. توفر إلى عملائها خدمة الشراء بالتقسيط المريح مع تسهيل التمويل. توفر إليكم خدمة التوصيل المجاني وذلك في حالة إذا كانت الطلبات بأكثر من 99 ريال سعودي. يمكن الاستلام من المعرض بشكل مباشر. ويمكن أن يتم الشراء بنظام الأقساط. تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع لتقدم إليكم دائماً أفضل ما لديها من خصومات وعروض حصرية تناسب الجميع.

عروض اكسترا على هواتف السامسونج:

تقدم إليكم اكسترا اليوم أشهر أنواع هاتف السامسونج وهو زد فليب 5.3 جي فهذا الجهاز مميز بالكثير من السمات التي من أهمها: