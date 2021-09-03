شوف عروض ساكو اليوم على الأجهزة المنزلية أوفر خصومات ساكو saco السعودية

يقدم ساكو أفضل العروض على الأجهزة الكهربية اللازمة للمنزل بشكل عام والمطبخ بشكل خاص، فتحتوي عروض ساكو على العديد من العروض على الخلاطات الكهربية، الفرامات، محضرات الطعام، صانعات القهوة، القلايات الهوائية، اجهزة تحميص الخبز وصانعات الساندويتشات وغيرها من الأجهزة الهامة، لا تفوتوا الفرصة واستمتعوا بأقوى العروض من يوم ١ سبتمبر الموافق ٢٣ محرم حتى يوم ١٨ سبتمبر الموافق ١١ صفر1443، تابعونا للمزيد من عروض السعودية.

عروض ساكو اليوم على الفرامات

اصبحت الفرامات من أهم الأجهزة اللازمة في المطبخ، واختيار الفرامة المناسبة يحتاج إلى تحديد حاجتك اليها، فهناك العديد من الأنواع كفرامة الخضار واللحم وغيرها، اختيار فرامه الخضار امر سهل ولكن فرامة اللحم يجب ان تحتوي على مواصفات محددة، كقوة الماتور التي تزيد عن ٥٠٠ واط وكذلك سعتها التي تزيد عن ١ لتر، وهو ما نجده في محضرة طعام فيلبس الموجودة داخل عروض ساكو، فهي جيدة لفرم الخضراوات سواء كان فرما ناعماً باستخدام الشفرات، او مجرد بشرها باستخدام الجزء الدائري الملحق بها والجزء البلاستيكي للضغط، كذلك تستطيع باستخدام الشفرة الغير حادة مزج العجين او تقشير الثوم في ثواني معدودة، وكل ذلك مع شفرة حادة من معدن استانلس ستيل الغير قابل للصدأ والتي تعمل على الجهتين لفرم اللحم بشكل أفضل.

محضرة طعام من ماركة Philips، تقوم ب ١٩ وظيفة، قوة ماتور ٧٠٠ وات، سعة ١,٥ لتر، بسعر ٢٧٩ ريال بدلًا من ٣٨٣,٢٥ ريال

فرامة خضراوات كينوود Kenwood، قوة ماتور ٤٠٠ واط، سعة نصف لتر، بسعر ١٠٩ ريال بدلاً من ١٦٩,٧٥ ريال.

عروض ساكو اليوم على القلايات الهوائية

بعد زيادة الوعي عن خطورة الزيوت المهدرجة الناتجة عن الطعام المقلي على الصحة زاد الطلب على القلايات الهوائية وأشهرها قلاية فيليبس، فهي تعتمد على تقنية الهواء الساخن Rapid air بدلاً من الزيت للقلي، بالإضافة إلى الشواء والخبز والتحميص، كما تتميز بمعايير الأمان العالية كالأرجل المضادة للانزلاق ويد محكمة لمنع الخطر، كما تمتاز بتصميمها العصري المدمج المكون من جزئيين، الجزء العلوي جهاز التسخين والمروحة ومؤقت، وبالأسفل درج لوضع الطعام، كما انها سهلة التنظيف لوجود ميزة Quick clean للتنظيف السريع.