نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم على الأجهزة الكهربائية وخصومات هائلة تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر إليكم اكسترا أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية وذلك بخصومات تزيد نسبتها عن 50%، فالأسعار المتوفرة إليكم من اكسترا اليوم لن تجدونها في مكان أخر، فيمكن لأي فتاة الآن مقبلة على الزواج أن تستفيد من العروض المتوفرة إليها من موقع اكسترا الإلكتروني كما أنه من الممكن الأن أن يتم استخدام كود خصم اكسترا من أجل الحصول على خصم إضافي بالإضافة للهدايا التي توفرها إليكم اكسترا وذلك في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية

توفر إليكم اكسترا الكثير من الخصومات على جميع أجهزة المكيف وإليكم في السطور الآتية أبرز الأجهزة المتوفر عليها العرض من قبل اكسترا:

مكيف شباك 17600 وحدة تبريد بارد روناري وسيتم الحصول على خصم بنسبة 30.57% فبالتالي يكون سعر الجهاز 1249 ريال بدلاً من 1700 ريال سعودي فتم توفير مبلغ 550 ريال سعودي.

تقدم إليكم عروض على مكيف جداري 22000 وحجة واي فاي بارد مقابل 3099 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي أي الحصول على خصم بنسبة 20%.

يحتوي العرض على مكيف جداري هاير 18400 وحدة مع أبونيرز وفلتر نانو أكوا بارد وسيتم الحصول على خصم بنسبة 31.25%.

لا تقف العروض فقط على أجهزة المكيف بل يتوفر العرض على جميع أنواع هواتف المحمول من أفضل الماركات.

مميزات اكسترا:

يعتبر اكسترا من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي توفر إليكم أفضل المنتجات بأسعار مناسبة لكافة الطبقات، فتوفر إليكم اكسترا تشكيلة كبيرة من كافة الأجهزة المنزلية من هواتف محمول وكاميرات وألعاب من أفضل الماركات العالمية مع العلم أن اكسترا توفر إليكم تسوق أون لاين أمن وسريع.

خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية

فالان إذا كنتم ترغبون في شراء أي جهاز من الأجهزة الكهربائية فيمكن التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا وسيتم الحصول على منتجات من شركات عالمية مع العلم أن فريق العمل في اكسترا يتسم بالأسلوب اللبق ويساعد كافة عملائه كثيراً أثناء شراء المنتجات، فيوجد لاكسترا الكثير من الفروع في أرجاء المملكة العربية السعودية وجميع الفروع تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو تأخير.