شوف عروض لولو هايبر ماركت المتنوعة لأفضل المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة

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عروض لولو هايبر ماركت الجديدة تقدم مجموعة مميزة ومتنوعة من المنتجات المختلفة التي لا يستطيع أي أحد الاستغناء عنها بأي شكل. كما تنفرد LULU Hyper Markets لأصحاب مرضى ضغط الدم العالي والمنخفض ومرضى التنفس أجهزة حديثة للاستخدام المنزلي مقدمة بخصومات وتخفيضات رائعة ومناسبة للجميع. أحدث عروض لولو هايبر ماركت المميزة على الهواتف الذكية تقدم لولو مجموعة مميزة من أجهزة الهواتف الذكية الحديثة بأسعار تناسب الجميع. حصري هاتف لينوفو كي 12 نوت، بشاشة عرض مقاسها 6.5 بوصة، يعمل بنظام أندرويد 10. كما أنة يمتلك بطارية قوتها 5000 ملي أمبير، ودقة الكاميرا الخلفية 48+2+2 ميجا بكسل، أما دقة الأمامية 5 ميجا بكسل. بالإضافة لمساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت رام، ومساحة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 499 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي، ووفر حوالي 400 ريال.

خصم 160 ريال على جوال شاومي بوكو اكس 3 برو، حيث يمتلك شاشة عرض مساحتها 6.67 بوصة. كما أنه يعمل بنظام أندرويد 11، ومساحة الرام 8 جيجا بايت، والتخزين الداخلي مساحته 256 جيجا بايت. بالإضضافة إلى أن دقة الكاميرا الأمامية 48+8+2+2 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل. بسعر 1159 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

حصري جوال نوكيا 1.4، يعمل بنظام أندرويد 11، وقوة البطارية 4000 ملي أمبير، وشاشة مقاسها 6.52 بوصة. كما أن مساحة الهاتف العشوائية هي 2 جيجا بايت رام، ومساحة التخزين الداخلي هي 32 جيجا بايت. أما من حيث دقة وجودة الكاميرات، فالكاميرا الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل، والخلفية دقتها 5+2 ميجا بكسل. سعر الجوال 329 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، واحصل على خصمة 70 ريال. تنزيلات LULU Hyper على الأجهزة الخاصة بالأمراض المزمنة إذا كنت تعاني من ألام ومشاكل في الرقبة والظهر، اشتري مقعد تدليك شياتسو من بيورير ليجعلك تشعر بالراحة. بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي. ووفر 400 ريال سعودي.

للتأكد من صحتك بشكل يومي والإطمئنان على قياس الضغط، قم بشراء ميزان حرارة بيورير+ جهاز قياس ضغط الدم. بسعر 199 ريال بدلاً من 287 ريال سعودي. خصومات لولو على المذهلة على الشاشات الإلكترونية خصم 300 ريال على شاشة سوني ، مقاس الشاشة 55 بوصة، تلفزيون ذكي. درجة وضوح الشاشة عالية الوضوح الترا اتش دي، ومعالج 4K، يتميز الجهاز بوصفه أنه جهاز جوجل. بسعر 3699 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت المتنوعة لأفضل المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت المتنوعة لأفضل المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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