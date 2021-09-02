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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الايس كوفي في المنزل بسهولة حيث أنه من المشروبات ذات المذاق المميز التي يفضلها الكثير من الشباب، وسنتناول فيما يلي أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وبخطوات سهلة وسريعة تابعونا.

طريقة عمل الايس كوفي في المنزل بسهولة

من المميز في الآيس كوفي أنه يمكنك إضافة النكهات المختلفة عليها، والطريقة التي نعرضها لكم لا تتطلب خلاط كهربي وتستغرق مدة تحضيرها فقط 5 دقائق.

مكونات ومقادير الأيس كوفي

نسكافية بأي نكهة ترغب بها بمقدار ملعقتان.

مكعبات من الثلج.

سكر أبيض بمقدار ملعقتان.

قهوة تكون سريعة الذوبان.

لبن بارد بمدقار نصف كوب.

خطوات تحضير أيس كوفي بالمنزل

نحضر كوب ونضع به النسكافيه والسكر. يتم مزج السكر مع النسكافية جيدا لمدة دقيقتين حتى يصبح كالفوم. نجلب كوب التقديم وبه مكعبات الثلج. نضيف القهوة سريعة الذوبان على مكعبات الثلج ومن ثم اللبن البارد. نقوم بمزج القهوة واللبن وأخيرا نضع فوم النسكافية على الخليط.

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